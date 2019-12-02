Обираємо правильний ортопедичний матрац у м. Тернопіль. Поради експерта

Наш емоційний стан в багатьох випадках залежить від нашого відпочинку. Тому дуже важливо створити максимально комфортні умови для нього. Одним із головних факторів відпочинку є здоровий сон людини. Чим краще ми виспались, тим ліпше наше самопочуття, настрій , активність напротязі всього дня. Якість та комфорт нашого сну залежить також, на якому матраці ми спимо. Якщо ви зранку встали у вас болить шия, затерпли руки або у вас виникла думка ніби « вас переїхав трактор» чи склалось враження « ви вночі зовсім не спали», тоді зверніть увагу на свій матрац, можливо його пора замінити на якісніший? Та будьте прискіпливіші у його виборі.

Про те як обрати комфортний, якісний та ортопедичний матрац для здоров’я людини та інші поради та рекомендації щодо їх вибору нам дасть експерт у даній сфері керівник салонів «Наші меблі» та «Центру ортопедичних матраців» – Кручко Ольга Володимирівна.

Ольго Володимирівно, скажіть будь ласка, при виборі нового якісного матрацу на що саме повинен звертати увагу сучасний клієнт?

При виборі матрацу важливими є вік, вага, та особливості здоров’я клієнта.

Матрац обирається відповідно до віку клієнта, а саме: в період формування хребта поверхня для сну повинна бути жорсткою. В середньому віці, коли сформований хребет, жорсткість матрацу залежить від вподобань клієнта: тут не важлива жорсткість матрацу, насамперед, важливо, щоб клієнту було зручно. І в старшому віці рекомендується зупиняти свій вибір на більш м’якших моделях матраців.

Кожен матрац розрахований на певне навантаження. Це може бути 90, 100, 150, 150+ кг на одне спальне місце. Якщо матрац правильно підібраний по вазі, то ви зможете отримати максимальний ортопедичний і анатомічний ефект, і це продовжить термін служби матрацу!

Особливості здоровя: що маємо на увазі? При виборі матрацу обов’язково необхідно врахувати проблеми опорно-рухового апарату. Важливо чи були оперативні втручання і які рекомендаціі лікаря.

Також, якщо в клієнта є проблеми із судинами, це потрібно врахувати. Звичайно, матрац не вилікує хворобу, але однозначно покращить стан здоров’я та самопочуття.

І навіть, якщо ви схильні до алергіі, про це необхідно сказати консультанту. Звичайно, матраци виготовляються з гіпоалергенних матеріалів, та все ж таки існують певні наповнювачі, яких краще уникнути (наприклад, шерсть).

Якщо у вас сидяча робота, чи ви багато часу проводите за кермом, це також важливо врахувати при виборі матрацу! Адже існують спеціальні матраци, які найкраще допоможуть вам відновитись під час сну!

Для дітей, на які матраци варто звернути увагу?

До трьох років, це в основному дитяче ліжечко та маленький матрац із наповненням твердіших настилів, це переважно кокос чи льон, що надають жорсткості моделі.

До 25 років формується хребет дорослої людини. Дуже важливо, щоб саме в цей період поверхня для сну була правильною. Ми рекомендуємо підбирати для цього періоду більш жорсткі моделі матраців.

Плюс сучасні підлітки все більше часу проводять не на спортивних майданчиках, а в гаджетах. І все більше деформацій в такому віці виникає саме в верхній частині хребта. Згідно рекомендацій ортопедів в даній ситуаціі жорсткість поверхні для сну має велике значення. Звісно, матрац не лікує, але в комплексі з вправами дасть найкращий результат!

Ольго Володимирівно, що зараз найбільше вибирають пружинні чи безпружинні матраци?

Вибір клієнта залежить від його вподобання.Тут не має значення. Головне, щоб матрац підходив клієнту по всіх параметрах, і клієнту було комфортно. Кожен вид матраців має свої переваги. Багато наших клієнтів довіряють саме пружинним матрацам. Вони вважаються більш надійнішими, оскільки на пружинний блок дається більший термін гарантіі, ніж на м’які настили. Безпружинні матраци відносно недавно з’явились в нашій країні, проте з кожним роком в Україні зростає кількість охочих придбати саме безпружинний матрац. Серед безпружинних матраців є більше варіантів матеріалів, жорсткостей, комбінацій, характеристик. В такого виду матраців все залежить від наповнювачів, там використовується латекс, ортопедичні піни різних жорсткостей, піна з ефектом пам’яті та їх різні комбінації. Безпружинний матрац менше збирає в собі пилу. І якщо прийняти досвід європейських краін, то там переважно використовуються саме безпружинні матраци!

Придбав клієнт матрац і йому на ньому таки некомфортно і твердо спати. Що порекомендуєте?

Насамперед існує період адаптаціі організму до нової поверхні для сну. Хтось відразу звикає, комусь потрібно тиждень, комусь і цілий місяць… Якщо при виборі матрацу все вірно враховано, то цей період просто треба пережити) Буває так, що через певний період змінюються вподобання клієнта чи особливості здоров’я, то звичайно, потрібно змінювати матрац. Найкращим варіантом є поміняти матрац на більш комфортніший. Як альтернатива, можна придбати додатковий матрац, з допомогою якого, ви можете корегувати жорсткість. Такий матрац від трьох до семи сантиметрів висотою. За допомогою такого матрацу можна відкорегувати жорсткість основного матрацу, а також зробити більш комфортнішим спальне місце.

За скільки часу потрібно міняти матраци на нові?

Є загальні рекомендаціі, відповідно до яких, матрац потрібно змінювати раз в десять років. За цей період можуть змінитися наші вподобання та стан здоров’я. Також в матраці накопичується зайва волога та пил, які є в квартирі. Все це негативно може впливати на наше здоров’я.

Для кращого збереження матрацу та подовження його терміну експлуатаціі, рекомендуємо мати наматрацники. Наматрацник захищає матрац від забруднень.

Дякуємо, Ольго Володимирівно, за цінні поради!

Також за рекомендацією пані Ольги можете провести тест. Якщо ви зранку встали у вас рівненька простінь і у вас чудовий настрій – ви маєте прекрасний матрац. А коли вона зім’ята в кумок, то ви всю ніч шукали собі зручне місце – вам негайно потрібно замінити матрац на комфортніший.

Де придбати та як вибрати якісний та комфортний матрац вам підкажуть «Центр ортопедичних матраців» вул. Руська,1, тел.: +380 (67) 255 71 14 та «Наші меблі» вул. 15квітня, 5а ТЦ Райцентр, 2 пов., тел.: +380 (67) 230 05 40

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