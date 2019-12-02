Прогнозом на матч Ліги Європи «Лаціо» – «Клуж» ділиться Юрій Шевченко, постійний експерт «Рейтингу Букмекерів», автор сайту SportArena.com і ведучий шоу «Камонплей!» на радіо «Остання Барикада». Можете ознайомитися з коефіцієнтами від xbet.

«Лаціо» треба вигравати у «Клужа», аби зберегти шанси на плей-оф. Наразі команда третя у групі і має лише три очки. «Селтік» з десятьма, вже пройшов далі, «Клуж» другий, у румунів дев’ять пунктів. Нічия в Римі – і команда Дана Петреску в плей-оф.

У Серії А «Лаціо» не програє на своєму полі: чотири перемоги, дві нічиї, загальний рахунок 18:6. Римляни на «Олімпіко» забивають у середньому тричі за матч. А ось у «Клужа» в гостях справи не дуже навіть у Румунії – жодної перемоги з серпня, три поразки та три нічиї у шести останніх матчах.

В Європі «Лаціо» зовсім не нагадує яскраву та атакувальну команду, якою є у чемпіонаті. Можливо, саме час показати, що справжній «Лаціо» – це той, який глядачі бачать у Серії А. Враховуючи турнірну мотивацію команди Сімоне Індзагі та невдалу виїзну серію «Клужа», можна очікувати на другу перемогу «Лаціо» у групі.