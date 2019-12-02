Школярка з Тернополя Марія Сивак потрапила до національного фіналу “Молодь дебатує”

Марія Сивак з Тернопільської ЗОШ №24 стала півфіналісткою національного проєкту “Молодь дебатує”. У міжрегіональному турнірі, який проходив у львівському Ліцеї №28 у ці вихідні, вона . В цьому році міжрегіональні дебати проходять у Львові, Житомирі, Запоріжжі та Одесі. Тема одна на всіх: “Чи варто започаткувати офіційний день багатокультурності в Україні?”. В кожному місті обирають чотирьох найкращих. Так складається перелік 16 дебатантів та дебатанток для участі у вирішальних національних дебатах у Харкові.

Методика Jugend debattiert з’явилась у Німеччині 2001 року. Її основна відмінність від інших форматів дебатів: перемагає той учасник або та учасниця, хто представить в процесі дискусії всі можливі аргументи по темі, використовуючи думки експертів та наукові дослідження. Одне з головних завдань методики — навчити підлітків критичному мисленню та прийняттю зважених рішень.

Марія Сивак дебатує по німецькій методиці Jugend debattiert перший рік — гурток “Молодь дебатує” з’явився у її школі навесні. Але з першої ж спроби Марія увійшла до 16 найкращих дебатантів та дебатанток України.

“Не можу сказати, що в мене була 100-відсоткова впевненість, що я виграю. Але ж ми добре готувалися, дуже багато часу приділяли тренуванням, і в мене вірило багато людей. Напевно, я сама так не вірила в перемогу, як люди навколо, тому дуже їм дякую за підтримку, — розповідає школярка. — Ми грали у школі, грали з дітьми з Хмельницького у товариських зустрічах, тому можна було порівняти рівень підготовки, зрозуміти, що конкуренти будуть достойні. Це стимулює розвиватися”.

За форматом дебатів, тема завжди формулюється як питання, на яке можна відповісти “так” або “ні”. І учасники та учасниці мають готувати аргументи для обох точок зору, бо яку зі сторін вони будуть представляти, вирішує жеребкування перед початком дебатів. Підготовка до дебатів — ключова складова успіху, кажуть організатори. Під час пошуків аргументів для протилежних думок дебатанти та дебатантки вчаться критичному мисленню, плюралізму думок, демократичним принципам.

“Для багатьох дітей це — один з декількох гуртків. Особливо у великих містах. Але є діти, які розуміють цінність дебатів, розуміють, для чого вони беруть участь в них, — говорить координатор “Молодь дебатує” в Україні Ольга Борисенко. — Заради цих дітей, напевно, й варто займатись цим проєктом”.

Марія Сивак згодна, що дебати навчають учасників та учасниць важливим вмінням — шукати й аналізувати інформацію, допускати існування відмінних від твоєї думок. “А ще це розвиває ораторське мистецтво, вміння контролювати голос, його темп, швидкість, інтонацію, — перелічує дебатантка. — Якщо чесно, я кожен день використовую ці навички і в навчанні, і в спілкуванні. Це колосальний досвід, який стане в нагоді в будь-якій сфері”.

Під час дебатів у питанні “Чи варто започаткувати офіційний день багатокультурності в Україні?” Марія відстоювала позицію “ПРО”. Сама вона поділяє цю думку. “Так, я особисто вважаю, що такий день потрібен, — говорить школярка. — Тому мені було легше дебатувати. Але ця методика вчить, що коли є думка, котра не співпадає з твоєю, її треба не заперечувати, а вивчити”.

Разом зі школяркою з Тернополя на національні півфінали та фінал у Харкові поїдуть двоє львівянок — Надія Шимків (Правнича гімназія) і Вікторія Свищ (Ліцей “Інтелект”) та учень Хмельницького НВК №9 Данило Коломієць. Загалом, у проєкті у 2019 році взяли участь 1000 школярів та школярок з 54 навчальних закладів по всій Україні.

“Я часто бачу у соцмережах коменти на кшталт “Досить дебатувати, треба діяти!”, кажуть, що дебати це балачки, які відволікають від вирішення питань, — розповідає координаторка проєкту та голова журі Ольга Пішель. — Іноді людям здається, що краще прийняти низку стандартних рішень й забути про проблеми. Але я впевнена, що перш ніж вирішувати будь-яку проблему, чи то національного масштабу, чи шкільного, треба її зрозуміти, розібратися. Кращого засобу це зробити, ніж вільні виважені дебати, не існує. Це — основа демократії, тому ми вважаємо навчання дітей основ демократії нашою головною місією”.



Проект проходить за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини і методичної підтримки Jugend debattiert.

Довідка

Проект «Молодь дебатує» з’явився в Україні в 2016 році. Унікальну методику німецьких молодіжних дебатів Jugend debattiert її автори вперше дозволили використовувати на іншій мові. І в 2016 році в українській версії проекту брали участь 113 учнів з 8 шкіл 4 регіонів країни: Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. Переможцем фіналу став Едуард Бєлоусов з Дніпра.

У 2017 році проект продовжився в набагато більшому масштабі – вже 400 українських школярів спробували свої сили в дебатах. Вони представляли 25 навчальних закладів з 8 регіонів: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Львівської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. Переміг Максим Чеботарьов з Дніпра.

У 2018-2019 роках в проекті взяли участь 42 школи та близько 800 дітей з 12 областей України: це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Львівська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Херсонська, Полтавська, Вінницька області. Перемогла Марина Хоменко з Миргорода Полтавської області.