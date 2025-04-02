Хвилина мовчання на честь Костянтина РАТНОВСЬКОГО

Костянтин РАТНОВСЬКИЙ був із тих, хто не вагався, коли країна кликала. Ще з 2014 року він став на захист України, пройшовши важкі бої на Донеччині та Луганщині.

Після демобілізації міг би жити мирним життям, але з початком повномасштабного вторгнення знову повернувся до війська. Навідник кулеметного взводу 35-го Окремого стрілецького батальйону ніколи не шукав легких шляхів.

“Це був його обов’язок — захищати свою сім’ю і країну”, — згадує сестра Людмила, бережучи пам’ять про брата.

7 жовтня 2023 року на Харківщині обірвалося життя 42-річного воїна. Удар ворожого дрона став фатальним.

За мужність і відданість Костянтин РАТНОВСЬКИЙ посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились батьки та сестра Людмила.