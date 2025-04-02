Доплати для педагогів на Тернопільщині: які громади області підтримали ініціативу?

Постановою Кабінету Міністрів України № 1515 від 27 грудня 2024 року дозволено здійснювати доплати за несприятливі умови праці педагогічним працівникам закладів дошкільної та позашкільної освіти за рахунок коштів місцевих бюджетів. Станом на сьогодні рішення про такі доплати ухвалили наступні територіальні громади: Великогаївська, Байковецька, Великобірківська, Підгороднянська, Великоберезовицька, Білецька (на стадії прийняття рішення), Нараївська, Гримайлівська, Вишнівецька, Збаразька, Монастириська, Лановецька, Борсуківська, Лопушненська та Почаївська.

Варто зазначити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2024 року № 1286, з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти передбачено щомісячну доплату за роботу в несприятливих умовах праці у розмірі 1300 гривень, а з 1 вересня 2025 року — 2600 гривень. Ці виплати здійснюються за рахунок цільової субвенції з державного бюджету. Однак, для педагогів закладів дошкільної та позашкільної освіти такі доплати не були передбачені державним бюджетом, тому їх фінансування можливе за рішенням місцевих органів влади.

Важливо, щоб інші територіальні громади також розглянули можливість запровадження цих доплат, адже підтримка педагогічних працівників є ключовим фактором у забезпеченні якісної освіти. Дякуємо керівникам місцевих територіальних громад та органів управління освітою за турботу про працівників комунальних закладів освіти. Сьогодні це надзвичайно важливо для підвищення мотивації та ефективності роботи педагогів.