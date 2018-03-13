Сезон ремонту доріг на Тернопільщині розпочнеться максимально оперативно

Оновлення автошляхів залежить від багатьох факторів. Та чи не найбільше на процес впливають погодні умови. Ремонтуючи дороги шляховики опираються на Державні будівельні норми, які чітко регламентують темпертуру повітря та вологість, за яких варто укладати асфальтобетонне покриття. На жаль, сприятливий для оновлення доріг період в Україні триває недовго, тому раціонально використовувати для робіт кожен погожий день – надважливо.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області, котрій належать дороги державного значення, докладає всіх зусиль, аби оновлення автошляхів краю був розпочате якомога швидше. Один найважливіших кроків оргазізації – оголошення тендерів на ремонт автошляхів заздалегідь. Так, незалежна система «Prozorro» потребує понад місяць на визначення переможця торгів. Враховуючи цей фактор Служба доріг області оголосила тендери, щойно Кабінет Міністрів затвердив фінансування доріг, котрі ремонтуватимуть на Тернопільщині у 2018 році.

«Щойно ми отримали офіційне підтвердження, що Уряд профінансує оновлення ділянок доріг краю, ми зареєстрували тендери. Це дозволить не гаяти жодного дня. Визначені «Prozorro» підрядники розпочнуть роботи, щойно середньодобова температура повітря буде +5 градусів за Цельсієм,» – коментує начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

Загальне фінансування ремонту доріг Тернопільщини Урядом у році становить понад 1 мільярд гривень.

Найперше дорожники оголосили тендери на ремонт 2 ділянок траси М-12 (Тернопіль-Підволочиськ), загальною протяжністю 38,9 км і 11-кілометрового відрізка М-19 (Тернопіль-Кременець). Попереду – торги за оновлення усього обходу Тернополя (Р-41), а це 14,5 км.

Служба автомобільних доріг також планує у 2018 році завершити укладання верхнього шару асфальтобетону на дорозі Тернопіль-Львів.