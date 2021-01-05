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На Тернопільщині визначили найкращий заклад загальної середньої освіти 2020 року

Irena 0 Views Прокоментуй!

На Тернопільщині обрали «Кращий заклад загальної середньої освіти – 2020». 

В обласному етапі конкурсу взяли участь 10 закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів та 28 закладів загальної середньої освіти І-ІІІ й ІІ-ІІІ ступенів.
 
Навчальні заклади оцінювали за такими критеріями: функціонування і дієвість вебсайту закладу, організація освітнього простору, ефективність використання педагогічного потенціалу, забезпечення розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази відповідно до вимог концепції Нової української школи та співпраця з громадськими інституціями, волонтерські ініціативи тощо.
Відтак перемогу здобули: ЗЗСО I-II ступенів с. Дзвиняч Заліщицької міської ради, ЗОШ I-III ступенів смт Гусятин Тернопільської області та ЗЗСО I-III ступенів Заліщицька державна гімназія. Переможці конкурсу отримали цінні призи та подарунки.

Нагадаємо, конкурс «Кращий заклад загальної середньої освіти 2020» розпочався 12 листопада та тривав до 28 грудня. Він відбувався у два етапи. Спершу найкращий навчальний заклад обрали на рівні районів, ОТГ, а під час другого етапу журі визначило остаточних переможців.

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