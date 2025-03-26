Місцеві бюджети поповнилися на 330 млн грн: внесок малого бізнесу Тернопільщини

Малий бізнес Тернопільщини поповнив місцеві бюджети на понад 330 млн грн єдиного податку

Єдиний податок повністю надходить до місцевих бюджетів, що дає територіальним громадам можливість розвивати інфраструктуру та реалізовувати соціальні проєкти.

У січні-лютому 2025 року підприємці Тернопільщини, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплатили 330,8 млн грн єдиного податку. Це на 39,9 млн грн (або 13,7%) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільший внесок зробили приватні підприємці – вони спрямували до бюджетів 249,7 млн грн, що на 30,7 млн грн перевищує минулорічні показники. Юридичні особи третьої та четвертої груп сплатили 81,1 млн грн, що на 8,6 млн грн більше, ніж у той самий період 2024 року.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює подяку підприємцям, які продовжують працювати, створювати робочі місця та підтримувати громади через сплату податків.

Довідково. Детальніше про особливості спрощеної системи оподаткування можна дізнатися у розділі «Онлайн-навчання» на вебпорталі податкової служби:

🔹 Єдиний податок для фізичних осіб

🔹 Єдиний податок для юридичних осіб.