До 30 вересня безробітним з Тернопільщини доступні 3800 онлайн-курсів від кращих університетів світу

Глобальна освітня платформа Coursera пропонує користувачам в усьому світі безкоштовні онлайн-навчання від кращих університетів світу. Під час карантину Coursera виступила з ініціативою щодо надання безробітним різних країн світу безкоштовного доступу до своїх навчальних програм. Україна стала однією з перших 5-и країн, що має таку можливість.

771 безробітний, зареєстрований у Тернопільській обласній службі зайнятості, отримав доступ до курсів. З них 89 – вже завершили навчання на одному чи кількох курсах та отримали загалом 122 сертифікати. Про це розповів директор Тернопільського обласного центру зайнятості Василь Олещук.

Coursera – це 3800 онлайн-курсів на 3-10 тижнів за 400 спеціалізаціями за напрямками: гуманітарні, природничі, соціальні, технічні науки, мистецтво, психологія, підприємництво, економіка, ІТ-технології, іноземні мови, математика, здоров’я, особистий розвиток та ін.

Курси містять відеолекції, тести, обговорення на форумах. Студент читає рекомендовані статті, виконує домашні завдання, вчиться у зручний для себе час.

Студент вчиться у зручний для себе час. Навчання на платформі безкоштовне. Але якщо слухач хоче отримати сертифікат за результатами навчання на обраному курсі, то за нього він має заплатити майже 40 доларів. Проте, зареєстровані безробітні можуть його отримати безкоштовно!

Цікаво? Зверніться до свого кар’єрного радника. Зарахування слухачів буде здійснюватися до 30 вересня 2020 року. Навчання має бути завершене до 31 грудня 2020 року.

«Нові знання – нові можливості, – каже Василь Олещук. – Не втратьте шансу отримати достойну освіту за світовими стандартами!»