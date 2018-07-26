11 фактів про міжнародну зустріч фанатів AC\DC, яка розпочнеться у Тернополі завтра

Прихильники всесвітньо відомого гурту AC/DC вже вдруге зберуться в Україні, зокрема в Тернополі. Фан-зустріч “Ternopil or Bust” триватиме 27-28 липня на території бару «Коза».

“Погляд” розпитав у одного із засновників фан-клубу AC/DC в Україні, організатора “Ternopil or Bust-2018” Андрія Стеліги, що чекає на учасників другої міжнародної фан-зустрічі.

Факт №1: На фан-зустріч у Тернопіль уже прибули гості із Аргентини, Швеції, Німеччини, Італії, Литви, Польщі, Англії, Шотландії. Серед них — президент найпотужнішого у Німеччині фан-клубу AC/DC “Динаміт” Франк Петерсон, який приїхав у Тернопіль з дружиною і дітьми на 10 днів.

Факт №2: Спеціально з нагоди “Ternopil or Bust” спечуть торт із логотипом гурту діаметром 1 м.

Факт №3: На захід знову привезли легендарну мандрівну банку з-під пива, яка побувала на всіх континентах, фани з усього світу обмінюються нею.

Факт №4: На фан-зустрічі очікують орієнтовно три сотні гостей.

Факт №5: Виступатимуть литовський та український триб’ют-гурти.

Факт №6: Спеціальний гість — італійський рок-вокаліст Маттео.

Факт №7: Відомі хіти AC/DC виконуватимуть на волинці.

Факт №8: У ці дні тривають 10-денні зйомки документального фільму про фан-рух AC/DC в Україні. Значна частина зйомок відбувається у Тернополі. Презентувати фільм планують у грудні — на річницю фан-клубу в Україні.

Факт №9: 27 липня об 11:00 фанати піднімуться на борт теплохода “Герой Танцоров”, де з гучномовця звучатимуть легендарні пісні AC/DC, вживу співатиме рок-вокаліст Маттео.

Факт №10: Цьогоріч вперше фан-зустріч триватиме не один, а два дні.

Факт №11: Серед сувенірів будуть нашивки, значки і футболки з логотипом “Ternopil or Bust-2018”.