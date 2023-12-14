Черги за стартовими пакетами, нові шахрайські схеми: що кажуть тернополяни про життя без мобільного зв’язку

Минає друга доба, як у мережі зник зв’язок оператора “Київстар”. Протягом цього часу тернополяни купували стартові пакети інших операторів, а шахраї запровадили нову схему про виплату компенсацій. Кореспонденти Суспільного дізнавалися, як давали собі раду ті, хто залишився без послуг “Київстару”.

До магазинів інших мобільних операторів у Тернополі сформувалися черги. Тернополянин Євген Майчук хотів придбати новий пакет.

Євген Майчук, тернополянин. Фото: Суспільне Тернопіль

“Стою в черзі вже годину часу. Кажуть, що мають ще 20 пакетів і не знаємо, чи нам вистачить. У мене немає зв’язку, а я працюю на таксі. Якщо в мене нема інтернету, це означає, що не можу працювати”.

Черги за стартовими пакетами зв’язку інших операторів. Фото: Суспільне Тернопіль

“З 9 години ми відкрилися, то вже люди стояли. Працюємо до 9 години вечора”, — розповів продавець Володимир Мацко.

“Людей багато, черга аж на вулиці”, — каже продавець Іван.

У головному відділенні “Київстару” в Тернополі ситуацію зі збоєм зв’язку кореспондентам Суспільного відмовились прокоментувати. Також Суспільне не змогло зв’язатися з представниками компанії, аби з’ясувати, скільки абонентів “Київстару” на Тернопільщині.

Тернополяни, які оплачують проїзд у громадському транспорті банківськими картками, отримають сповіщення про списання грошей із запізненням, розповів начальник інформаційно-технічного відділу, яке займається системним зв’язком, Костянтин Павлов.

Костянтин Павлов, начальник інформаційно-технічного відділу. Фото: Суспільне Тернопіль

“У терміналах є сімкарти того оператора, який зараз не працює, тобто, Київстару. Ми їх будемо замінювати на іншого оператора, відповідно, частина терміналів буде дані вивантажувати із затримкою. Наприклад, людина їхала вчора, а ми замінили сімкарту сьогодні, тобто, нині прийде списання за вчорашній проїзд. У кожному терміналі для обміну даними встановлюють сімкарти зі спеціальним тарифом, який існує лише для обміну даними, приблизно раз на добу вивантажує всі дані”.