Тернополянин за згвалтування дитини може сісти на 8 років

До 8 з половиною років засуджено тернополянина за зґвалтування неповнолітньої, прокурор оскаржуватиме вирок суду

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської окружної прокуратури, Тернопільський міськрайонний суд визнав винним тернополянина у зґвалтуванні неповнолітньої і призначив покарання – позбавлення волі 8 з половиною років (ч. 3 ст. 152 КК України).

Прокурор довів у суді, що засуджений зґвалтував неповнолітню у себе вдома 19 вересня 2021 року. Дівчина прийшла туди разом зі своїм хлопцем. Скориставшись його тимчасовою відсутністю, чоловік, застосувавши силу, вступив з нею у статеві стосунки проти її волі. Неповнолітня розповіла про злочин близьким, які повідомили про це правоохоронців.

Оскільки прокурор просив суд призначити винній особі покарання – 12 років позбавлення волі, то він оскаржуватиме в апеляції вирок суду першої інстанції.

Вирок не вступив у законну силу.