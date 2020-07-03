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Депутати затвердили новий склад виконавчого комітету Чортківської міської ради

Irena 0 Views Прокоментуй!

Депутати затвердили новий склад виконавчого комітету Чортківської міської ради.

На засіданні 92-ї сесії Чортківської міської ради депутатський корпус затвердив новий склад виконавчого комітету міської ради.

До складу виконавчого комітету включили в.о. старости села Горішня Вигнанка Уляну Мельничук. Таким чином, оновлений склад виконкому налічує 22 особи: В.П. Шматько, Я.П. Дзиндра, В.Ю. Воціховський, Р.М. Тимофій, О.В. Череднікова, Г.М. Бамбурак, О.Л. Білик, Л.І. Вавриневич, В.О. Драбинястий, О.І. Єник, С.В. Ємельянов, Я.П. Загайко, І.Я. Калакайло, О.М. Карпінська, Н.І. Котуза, С.О. Мазуренко, У.І. Мельничук, С.М. Рудик, М.С. Шатковський, О.С. Штира, О.В. Шутков, С.Л. Яремовська.

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