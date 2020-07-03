Тернополяни елегантного віку взяли під опіку унікальну кленово-грабову алею на проспекті Злуки

Близько пів сотні файномістян згуртувала чергова толока на кленово-грабовій алеї, що на проспекті Злуки, біля парафії Св. Івана Богослова.

Її організатор – соціальна ініціатива “Єднання поколінь”. До файномістян поважного віку доєднaлися молодь, депутaти міськрaди, громадські активісти, місцеві жителі.

Тернополяни елегантного віку взяли під опіку унікальну кленово-грабову алею та намірились не просто окультурити її, а й перетворити у комфортну місцину для відпочинку різних поколінь.

Не дивно, що облаштовувати алею взялися тернополяни поважного віку, адже їх так виховували.

– Направду це велике задоволення отак дружньо впорядковувати місце, яке, знаю, облюбують усі тернополяни. Та й фізичне навантаження на свіжому повітрі приносить не лише користь здоров’ю, а й гарний настрій і відчуття, що робиш щось важливе, потрібне і справжнє, – розповіла учасниця «Єднання поколінь» Надія Кузь.

Місцеві жителі, які теж підключилися до доброї справи, доречно запитували ініціаторів толоки: чи бува не розчищають цю територію під будівельний майданчик? Є сподівання, що активні мешканці міста не дадуть цього зробити, більше того, у планах дати алеї офіційну назву. А в перспективі її хочуть зробити місцем відпочинку багатьох тернополян.

Соломія Вершигора



