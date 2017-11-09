Довжина волосся тернополянки Анастасії Лисятинської – 1 метр і 5 сантиметрів. Воно красиве, здорове і густе, пише газета “Наш день”. Навіть не віриться, що кілька років тому воно було тонке і тьмяне, а дівчина страшенно соромилася свого вигляду. Сьогодні Анастасія навчається на п’ятому курсі Тернопільського медичного університету. Також вона вже пройшла ряд навчань і курсів з трихології та косметології і робить перші кроки в професії. А ще веде блог в Інстаграмі, у якому розповідає багато цікавого про догляд за волоссям, пропонує перевірені рецепти масок та відгуки на різні косметичні засоби. Читачам «Нашого ДНЯ» Анастасія розповіла, як доглядати за волоссям у холодну пору, про унікальний фітоспрей за 7 гривень і чому, щоб відростити довгу косу, волосся потрібно регулярно стригти.

– З дитинства у мене було дуже слабке волосся, – розповідає Анастасія. – Навіть мама з бабусею мені говорили: «Як же так – у дівчини має бути довга коса». У підлітковому віці в школі всі захоплювалися різними субкультурами – я спершу підстриглася під каре, далі почала експериментувати з кольорами. Але вже у 13-14 років з’явилося бажання відростити гарне волосся. Почала цікавитися різними рецептами, запитувала у мами. Щоправда, у жінок в нашій родині тонке волосся, тож спершу я сумнівалася, чи зможу щось змінити.

Анастасія старанно доглядала за волоссям – випробовувала десятки народних рецептів і врешті досягла своєї мети – тепер у неї красива довга коса.

– У серпні 2014 року при фарбуванні мені «спалили» коси чорною фарбою, – пригадує дівчина. – Майже весь навчальний рік я не розпускала волосся, ходила з хвостиком, щоб не показувати його, бо густота зменшилася вдвічі. Однак не опускала рук, відновлювала волосся щодня. Відмовилася від сушіння феном. І врешті досягла бажаного результату – воно густе, здорове і довге. Моя мрія – відпустити волосся до середини бедра. Я переконана, що зможу.

Користуючись нагодою, я дізналася в Анастасії багато цікавих порад з догляду за волоссям, які вона перевірила на собі.

Не бійтеся стригтися!

Щоб відростити необхідну довжину волосся, не бійтеся стригтися. Підрівнюйте хоч 1 см раз в 2-3 місяці, тоді воно буде рости густішим і швидше, а кінчики будуть живіші!

Миємо правильно!

Очищення волосся – це дуже важлива процедура. Не можна робити це під час приймання душу. Найкраще, окремо. Схиліть голову над ванною – спершу намиліть волосся, щоб змити всі залишки бруду і жиру, а потім намиліть вдруге. Вода повинна бути – ні гаряча, ні холодна. Адже холодна вода призводить до того, що судини звужуються і погіршується кровообіг. Волосся стає тьмяним та ламким. Гаряча вода, навпаки, сприяє нагріванню шкіри і це активізує роботу сальних залоз. Волосся починає швидше жирніти. Варто завжди використовувати після миття бальзам. Коли ж ви його змиєте, то тоді саме волосся, не торкаючись шкіри голови, промийте холодною водою, щоб лусочки закрилися і повністю розгладилися. Тоді волосся краще буде розчісуватися.

Росте, як на дріжджах!

Пекарські дріжджі містять необхідні речовини, які стимулюють ріст волосся: білок, який є основою, вітаміни групи В. Дріжджі запобігають випадінню в період стресу за рахунок вітаміну B5 і сприяють виробленню кератину. Для приготування маски потрібна лише пачка дріжджів та мед. Беремо глибоку посудину, кладемо туди наш чудо-продукт і добавляємо 1 ст. л. меду. Відбувається реакція, дріжджі стають рідкі, як сметана. Накриваємо рушничком і настоюємо не більше 30 хв. в теплому місці. Маска готова. Наносимо її на волосся приблизно на 2 години, після цього змиваємо теплою водою і насолоджуємося результатом.

Спрей за 7 гривень!

А допомагає на 1000 гривень, переконана Анастасія. Настойка м’яти перцевої завдяки своїм властивостям добре лікує випадіння волосся, лупу, ламкість, надлишкову жирність, свербіж шкіри голови, слабкість та тьмяність волосся. Завдяки високому вмісту ментолу та багатьох необхідних для волосся речовин, м’ята стимулює кровообіг у шкірі голови, зміцнює волосся від фолікули до кінчиків. Для приготування спрею потрібно 25 мл м’яти перцевої, 75 мл кип’яченої холодної води. Залити в пульвелізатор, збовтати і спрей готовий.

Перед сном скроплюємо тільки на коріння, робимо масаж. На голові будете відчувати легке пощіпування і прекрасне відчуття холодку. Зберігаємо спрей в холодильнику. Курс 1 місяць.

Розчісуємось правильно!

– Ароморозчісування – це проста процедура для відновлення волосся, – розповідає Анастасія. – Все, що вам потрібно – це ефірна олія на вибір і гребінець, але обов’язково дерев’яний. Найкраще підійде гребінь або масажна щітка. Пластикові гребінці можуть наелектризувати волосся і вступити в реакцію з оліями, а це – не найкращий варіант. Потрібно взяти дві краплі олії, розтерти пальцями по поверхні гребеня і почати розчісувати волосся. Можна робити щодня, користь від такої процедури неймовірна. По-перше, ви насичуєте волосся киснем. По-друге, стимулюєте притік крові до шкіри голови, в результаті чого пришвидшується ріст та зміцнення волосяних цибулинок. По-третє, олійки допомагають вирішити багато проблем в залежності від вашого типу волосся. Найкорисніші для волосся ефірні олії лаванди, евкаліпту, м’яти, розмарину, троянди, ромашки, чайного дерева, череди, апельсину, кориці, розового дерева, пачулі.

Не лінуйтеся робити маски!

– Ніякі синтетичні засоби не допомагають волоссю так, як натуральні продукти, – переконана Анастасія Лисятинська. – Часто дівчата лінуються робити маски, бо на це треба витрачати час. Хоча згодом результат дійсно вражає. Головне, робити їх регулярно. Нещодавно винайшла для себе нову розгладжуючу маску для волосся. Потрібно: півсклянки теплого кефіру, 1 яєчний жовток, 2 ст. л. житнього борошна, 1 ч. л. горохового борошна, пару крапель вітамінів А і Е (можна купити капсули в пластинках). Ретельно розмішати та нанести на коріння і волосся. Залишити на 1.5 год. і потім змити.

Перед сном заплітаємо косу!

Варто привчити себе не спати з розпущеним волоссям. У фазі сну ми не координуємо наших рухів, перевертаємося з боку на бік, внаслідок чого коси можуть заламуватися. Отож, перед сном слід робити не дуже тугу косичку.

Заплітати не гумкою, а бажано стрічкою, щоб не перетискати.

– Перед сном обов’язково розчешіться, – радить дівчина. – Я використовую щітку з натуральною щетиною. Для гарного ефекту можете зробити аромарозчісування з лаванди, або скористатися м’ятним спреєм. Обов’язково провітрюйте спальню перед сном. Якщо повітря сухе і від цього страждає ваше волосся – купіть в аптеці гліцерин. На 100 мл води добавте чайну ложку гліцерину і розпилюйте по довжині з пульвелізатора на волосся.

Взимку носіть шапку

В осінньо-зимовий період варто подбати про імунітет і збалансоване харчування.

– Підберіть собі вітамінний комплекс , який буде позитивно впливати на ваш загальний стан, – радить Анастасія. – Обов’язково стежте за водним балансом. Носіть шапку у холодну пору. Часто волосся страждає через перепади температур. На вулиці холодно, в приміщенні тепло. Раджу в такий сезон максимально користуватися зволожуючими засобами для того, щоб волосся не пересушувалося. Робіть спрей з гліцерином на ромашковому відварі. Для цього 1 ст. л. квіток ромашки залити 50 мл води і кип’ятити протягом 5 хв. До охолодженого відвару добавити 3-5 г гліцерину. Головне, не перебільшувати, щоб не було зворотнього ефекту на косах. Збовтати і збризкувати волосся. Також необхідно регулярно робити масаж голови. Холод сприяє звуженню судин, внаслідок чого шкіра страждає від недостатньої циркуляції кровообігу. Перед сном виділіть для себе 3 хвилини для того, щоб круговими рухами помасажувати голову або купіть масажер “мурашка”. По можливості, постарайтеся рідше користуватися фенами, вирівнювачами, плойками. Робіть ввечері аромарозчісування. Мій фаворит – олія іланг-іланг. Наношу 2 краплі на дерев’яний гребінець і починаю розчісувати косу.

Анастасія Лисятинська закликає жінок не лінуватися і щодня дбати про своє волосся. Вона на власному досвіді переконалася, що дари природи здатні творити дива. Інколи, найдієвіші препарати можна знайти не у дорогих магазинах, а на власній кухні. Тому не лінуйтеся! Лише регулярний догляд дає хороший результат!