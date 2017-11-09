Чи справді стипендії тернопільських студентів зростуть на 18% заднім числом?

“Із 1 листопада 2017 року стипендії українських студентів підвищать на 18%”, — заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду 8 листопада. — Із 1 листопада ми підвищуємо стипендії – академічні і соціальні – для українських студентів на 18%».

А заступник міністра фінансів Сергій Марченко повідомив, що відсоток студентів, які будуть отримувати стипендії, не зменшиться.

Як зазначив проректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, єдиний кандидат на посаду ректора вишу Богдан Буяк, повідомлення прем’єр-міністра про підвищення стипендій наразі носить лише інформативний характер. Має бути ще постанова Кабінету міністрів, відповідні роз’яснення Міністерства освіти і науки України, прийняття рішень на рівні ВНЗ.

Зараз звичайна стипендія на гуманітарних спеціальностях в педуніверситеті становить 1100 грн., а за особливі успіхи в навчанні (так звана “підвищена” стипендія) 1600 грн. На спеціальностях точних і природничих наук — 1400 грн. і 2037 грн. відповідно. Це розміри тих стипендій, які студенти отримали восени цього року.

Стипендію за особливі успіхи в навчанні призначають “круглим” відмінникам — з найвищими балами за іспити і заліки. Зараз таких у ТНПУ є орієнтовно 5% серед всіх студентів-державників.

“Наша стипендіальна комісія, на відміну від інших навчальних закладів, прийняла рішення, що стипендію за особливі успіхи можуть отримувати 10% студентів ТНПУ ім. В. Гнатюка, — зазначив Богдан Буяк. — Тоді як в інших вишах України — її отримуть лише ті, хто мають найвищі показники за рейтингом успішності”.

В осінньому семестрі звичайну стипендію отримують першокурсники і магістранти першого року навчання, яких прийняли на державну форму. Студенти 2, 3 і 4 курсів могли претендувати на вищу степендію, якщо склали іспити та заліки навідмінно.

Ірина Юрко.