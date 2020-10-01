В матчі з “Волинню” всі голи забили тернополяни, але виграти все одно не змогли

Сьогодні о 18.30 годин в Луцьку на стадіоні «Авангард» відбувся футбольний матч між місцевою «Волинню» та тернопільською «Нивою». Матч розпочався жваво, з натиску господарів поля і вже на 13 хвилині вони перемагали з рахунком 2:0. Правда жодному з футболістів «Волині» вразити ворота гостей не вдалось: голи були забиті за «допомогою» тернополян. Спершу, на 8 хвилині, Вадим Хохлов «підстрахував» свого голкіпера, а через 5 хвилин вже Владислав Дворовенко «відмітився» у власних воротах. Господарі після двох голів не зупинились і намагались самостійно забити нашим, але щось йшло не так.

Василь Малик, головний тренер «Ниви», вирішивши зламати хід гри, в перерві провів відразу три заміни. Це дало відчутний результат – Сергій Кисленко, один з тих що вийшов на заміну, відзначився дублем. Господарі дуже старались виграти, але заміни Василя Сачка, тренера «Волині» не були такими, як у його візаві.

В гарну сторону можна відмітити наших земляків, які проявили чоловічий характер після «принизливих» автоголів та зуміли відігратись по ходу поєдинку. Але, все ж таки, дуже хочеться відчути смак перемоги, так як всі свої чотири матчі тернополяни зіграли внічию і зараз посідають 9 місце в турнірній таблиці Першої Ліги.

Наступний матч, згідно розкладу, гравці «Ниви» проведуть в м. Горішні Плавні, що на Полтавщині.

Ігор Жук