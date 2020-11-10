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Новини Тернополя 

Директора Тернопільської обласної філармонії Ярослава Лемішку нагородили високою нагородою

Irena 0 Views Прокоментуй!

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва державними нагородами відзначили жителів Тернопільської області. Відповідний указ про нагородження підписав Президент України Володимир Зеленський.

За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність постановляю нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня ЛЕМІШКУ Ярослава Петровича – директора Тернопільської обласної філармонії.

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