Директора Тернопільської обласної філармонії Ярослава Лемішку нагородили високою нагородою

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва державними нагородами відзначили жителів Тернопільської області. Відповідний указ про нагородження підписав Президент України Володимир Зеленський.

За значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність постановляю нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня ЛЕМІШКУ Ярослава Петровича – директора Тернопільської обласної філармонії.