15 тернополянок наліпили п’ять тисяч вареників

15 тернополянок натхненно працювали у вишиваних блузках і з великою любов’ю та подякою бійцям, що оберігають нашу незалежність та суверенітет на сході України. Все, що приготували, тернопільські волонтери відвезуть військовим на схід.

Організатор акції, волонтер Володимир Мосейко розповів, це вже 12-та волонтерська поїздка на схід України. За його словами, цього разу везуть не лише продукти для бійців, а й гуманітарну допомогу для жителів Луганщини. Розпочнуть поїздку з Донецької області, а закінчать в Станиці Луганській.

Вареники ліпили впродовж трьох годин. Для їх приготування витратили 120 кілограмів муки, понад 20 кілограмів картоплі та 10 кілограмів сиру. До благодійної акції долучилися учасниці тернопільського гурту “Золоті журавки” та працівники Тернопільського технічного університету імені Пулюя.

– Вареники ліпимо дружно. Хочемо, щоб військові відчули родинний затишок, тепло, – розповіла бабуся учасника російсько-української війни Ганна Батіг.

– Варенички з сиром і картоплею, ще й цибулькою заправлені, будуть дуже смачні, – додала тернополянка Надія Кусь.

Джерело: Свобода