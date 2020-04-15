Коронавірус: як захистити очі

🛡Чи можуть окуляри 👓 захистити від коронавірусної інфекції? Які запобіжні заходи, аби знизити ризик зараження коронавірусом, пропонують офтальмологи?

Відповіді на ці та інші питання надає прес-службі УОЗ 👩‍⚕лікар-офтальмолог Центру Мікрохірургії Ока, завідувач офтальмологічним відділенням 🏥 КНП «Тернопільська Університетська Лікарня» ТОР, кандидат медичних наук, експерт Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Інна Гребеник.

Насправді, окуляри не можуть убезпечити від зараження, але вони захищають слизові оболонки очей від інфікування вірусами, що передаються повітряно-крапельним шляхом, в тому числі від торкання наших з вами рук.

Вірус, що спричиняє коронавірусну хворобу COVID-19, проникає в організм через слизові оболонки очей, носа й рота, тому так важливо не торкатися обличчя. Окуляри (навіть сонцезахисні) створюють лише додатковий бар’єр.

Однак Інна Гребеник наголошує, «вірус може потрапити в очі й поза окуляри. Тому, при догляді за хворим або особою, у якої виявлено підозру на випадок COVID-19 та навіть тим, хто має потенційний ризик зараження – все-таки краще надягати спеціальні окуляри з боковинами.

«Терти» очі офтальмолог не рекомендує❌:

Людям звично «потерти очі» – продовжує головний офтальмолог області. – Але раджу – перестаньте це робити! Такий крок знизить ризик зараження. Якщо з певної причини таки необхідно торкнутися очей, наприклад, закапати краплі, спочатку потрібно ретельно вимити руки з милом впродовж не менше 20 секунд. Якщо ж свербіж очей турбує періодично чи постійно – необхідно звернутись до сімейного лікаря чи лікаря-офтальмолога, можливо певні небажані реакції (почервоніння, сльозотеча, біль) є симптомами офтальмологічного захворювання. Але візит слід продумати, попередньо зв’язавшись з лікарем телефоном або он-лайн.

Якщо ви носите контактні лінзи, офтальмолог рекомендує, тимчасово перейти на окуляри👓.

Ті, що носять контактні лінзи, звісно, торкаються очей частіше, ніж будь-хто. Відтак, ризик зараження зростає – продовжує Інна Мар’янівна.

Так, носіння окулярів на вулиці чи будь-де мінімізує можливість доторкнутися до очей брудними руками. Повторююсь, окуляри створюють додатковий бар’єр, оберігаючи слизову очей від інфікування вірусами, що передаються повітряно-крапельним шляхом.