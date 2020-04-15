Коронавірус: як захистити очі
🛡Чи можуть окуляри 👓 захистити від коронавірусної інфекції? Які запобіжні заходи, аби знизити ризик зараження коронавірусом, пропонують офтальмологи?
Відповіді на ці та інші питання надає прес-службі УОЗ 👩⚕лікар-офтальмолог Центру Мікрохірургії Ока, завідувач офтальмологічним відділенням 🏥 КНП «Тернопільська Університетська Лікарня» ТОР, кандидат медичних наук, експерт Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Інна Гребеник.
- Насправді, окуляри не можуть убезпечити від зараження, але вони захищають слизові оболонки очей від інфікування вірусами, що передаються повітряно-крапельним шляхом, в тому числі від торкання наших з вами рук.
Вірус, що спричиняє коронавірусну хворобу COVID-19, проникає в організм через слизові оболонки очей, носа й рота, тому так важливо не торкатися обличчя. Окуляри (навіть сонцезахисні) створюють лише додатковий бар’єр.
Однак Інна Гребеник наголошує, «вірус може потрапити в очі й поза окуляри. Тому, при догляді за хворим або особою, у якої виявлено підозру на випадок COVID-19 та навіть тим, хто має потенційний ризик зараження – все-таки краще надягати спеціальні окуляри з боковинами.
«Терти» очі офтальмолог не рекомендує❌:
- Людям звично «потерти очі» – продовжує головний офтальмолог області. – Але раджу – перестаньте це робити! Такий крок знизить ризик зараження. Якщо з певної причини таки необхідно торкнутися очей, наприклад, закапати краплі, спочатку потрібно ретельно вимити руки з милом впродовж не менше 20 секунд. Якщо ж свербіж очей турбує періодично чи постійно – необхідно звернутись до сімейного лікаря чи лікаря-офтальмолога, можливо певні небажані реакції (почервоніння, сльозотеча, біль) є симптомами офтальмологічного захворювання. Але візит слід продумати, попередньо зв’язавшись з лікарем телефоном або он-лайн.
Якщо ви носите контактні лінзи, офтальмолог рекомендує, тимчасово перейти на окуляри👓.
- Ті, що носять контактні лінзи, звісно, торкаються очей частіше, ніж будь-хто. Відтак, ризик зараження зростає – продовжує Інна Мар’янівна.
Так, носіння окулярів на вулиці чи будь-де мінімізує можливість доторкнутися до очей брудними руками. Повторююсь, окуляри створюють додатковий бар’єр, оберігаючи слизову очей від інфікування вірусами, що передаються повітряно-крапельним шляхом.