Чи якісно формують бюджетні програми в Тернополі та області?

Бюджетні програми – невід’ємна частина бюджету області і громад. Вони не просто визначають, скільки коштів і на що будуть витрачені, а й який кінцевий результат має бути досягнутий. Та чи якісно формують бюджетні програми та їх паспорти в Тернополі та області – далі у статті.

Що ж таке бюджетна програма?

Бюджетна програма є однією із складових програмно-цільового методу (ПЦМ) у бюджетному процесі. З 2019 року кошти з місцевих бюджетів мають бути спрямовані не на «утримання» чи перекриття поточних видатків, а на досягнення конкретних цілей. Для цього і складається бюджетна програма разом із паспортом (де прописані чіткі показники їх досягнення).

Щоб зрозуміти, що ж таке бюджетна програма, можна провести асоціацію із пересічною українською сім’єю. Уявімо собі, що батьки хочуть підготувати свою дитину до ЗНО з англійської мови і для цього прораховують, скільки коштів їм буде потрібно (оплата праці репетитора, курсів англійської, купівля книг) і який бал після проходження оцінювання дитина повинна отримати. По схожій системі планують органи влади вже не сімейний бюджет, а всіх жителів.

Від того, наскільки якісно бюджетну програму запланували, залежить її виконання.

Як складені програми в Тернополі та області

Протягом 2019 року командою ГО “Центр громадського моніторингу та аналітики” в рамках проекту “Прозорі бюджети” проводився моніторинг якості місцевих бюджетних програм в 5 містах (Тернопіль, Богуслав, Кропивницький, Васильків, Хмільник) та 4 областях України. Аналіз здійснювався за методологією, розробленою ГО “Буслав Січ”.

Об’єкт моніторингу – процес розробки, виконання та звітування про виконання бюджетних програм на місцевому рівні.

Мета моніторингу – проведення об’єктивної та незалежної оцінки якості всіх складових бюджетного процесу в частині програмно-цільового методу бюджетування.

Максимальний бал, котрий могла отримати та чи інша бюджетна програма, становить 46 балів.

В місті Тернополі аналізували такі програми міської ради:

Організація благоустрою населених пунктів – 36,5 балів, або 81.1% (високий рівень планування і виконання)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 34 бала або 75.6% (середній рівень планування і виконання)

В Тернопільській області аналізували такі програми обласної ради:

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 27 балів, або 60% (середній рівень планування і виконання)

Інша діяльність у сфері державного управління – 28 балів , або 62.2% (середній рівень планування і виконання)

*один із індикаторів не враховувався

Рекомендації для покращення бюджетних програм

Якщо більш детально розглядати результати аналізу, то можна визначити основні недопрацювання як міською радою, так і обласною радою у підготовці та виконанні бюджетних програм:

Проведення консультацій з зацікавленими сторонами під час підготовки бюджетних програм

В Тернопільській міській раді ще наприкінці 2018 року було прийнято положення про місцеві бюджетні слухання, під час яких громада може давати свої пропозиції до проекту бюджету міста на наступний рік перед його прийняттям. Проте, не проводяться консультації з зацікавленими сторонами по підготовці саме бюджетних програм (що є одним з індикаторів Методології). У Тернопільській обласній раді ситуація аналогічна, проте положення про місцеві бюджетні слухання там не прийняте.

Публікація проекту бюджету за 20 днів до дня сесії.

Тернопільська міська рада не опублікувала проект бюджету завчасно.

Наявність опублікованих проміжних оцінок ефективності виконання бюджетних програм

В ході аналізу виявлено, що ні міська, ні обласна ради не публікують проміжні оцінки ефективності виконання паспортів бюджетних програм, що є вимогою Бюджетного кодексу України [с.6 ст. 20].

Також як міська, так і обласна ради мають недопрацювання в розрізі визначення показників якості, ефективності, продукту та витрат, які зазначаються в паспорті бюджетної програми.

Відповідно до результатів аналізу, будуть розроблені рекомендації для Тернопільської міської ради та Тернопільської обласної ради. Їх виконання дозволить проводити підготовку та реалізацію бюджетних програм на високому та якісному рівні.

Матеріал підготовлено в рамках проекту “Прозорі бюджети 2019-2020”, що реалізується ГО “Буслав Січ” в рамках проекту, який виконує Інститут висвітлення війни та миру (IWPR) за підтримки МЗС Королівства Норвегії. Проект ставить на меті дослідження якості використання бюджетних коштів в 5 міських та 4 обласних радах, в Київській, Вінницькій, Тернопільській та Кіровоградській областях