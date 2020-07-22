Ми хіба гірші львів’ян? — Петро Ландяк про дороги Тернопільщини

Ями – не єдина проблема тернопільських доріг. Придорожні смуги заростають травою і будяками, але відповідальних за їхнє утримання це, здається, не хвилює. Проте, кошти на таку діяльність держава виділяє справно, та ще й чималі.

На це у соцмережах звернув увагу голова ГО “Українська народна варта”, депутат міської ради Петро Ландяк. Мовляв, тернопільській владі слід повчитися доглядати за дорогами в сусідів львів’ян.

БУДУ ЗАВЕРШУВАТИ ТЕМУ НАШИХ ДОРІГ! Адже, якщо реакціїї не буде – значить, не треба товкти воду в ступі, бо тоді проблема точно з владою, – написав Петро Ландяк. – Сьогодні був у Львові. Ось так приблизно виглядає 80-90% дороги Львів -Золочів. Гляньте на якій ширині все скошено, немає бур’янів. Порівняйте з нашою областю… Хто сумнівається – прошу поїхати у Львів, там і кава смачна…

При цьому , я залишаюсь патріотом Тернопільщини, де виріс, закінчив школу, тут живе моя сім’я, родина. Тут я працюю вже 38–й рік!

Ми хіба гірші львів’ян…??? Мене це задіває! А Вас…???