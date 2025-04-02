На Тернопільщині зросла кількість виданих електронних підписів: понад 8 тисяч за три місяці

За січень-березень 2025 року фахівці відділу реєстрації користувачів Головного управління ДПС у Тернопільській області видали громадянам 8170 сертифікатів електронного цифрового підпису. Це на 3346 сертифікатів, або ж на 60 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було оформлено 4824 сертифікати.

Цифровий підпис надає можливість підписувати електронні документи, користуватися державними онлайн-сервісами, реєструватися на офіційних порталах, а також працювати в Електронному кабінеті платника податків та мобільному застосунку «Моя податкова».

Послуга з отримання сертифікатів електронного підпису є безкоштовною та займає до 10 хвилин.

Щоб скористатися послугою, необхідно:

Ознайомитися з умовами надання послуг на сайті ca.tax.gov.ua у розділі «Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг». Підготувати необхідні документи (список доступний на сайті). Завітати до пункту реєстрації з оригіналами документів. На Тернопільщині це: відділ реєстрації користувачів ГУ ДПС у Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, Центр обслуговування платників, кімн. 122) та Чортківська ДПІ (м. Чортків, вул. Шевченка, 23). Принести носій для збереження ключа (захищений носій, флеш-накопичувач, CD/DVD тощо).