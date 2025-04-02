Сергій Надал задекларував нову AUDI Q7 за 750 тисяч гривень: ринкова ціна втричі вища

Міський голова Тернополя очолює міську раду обласного центру з 2010 року. Тричі був обраний від партії ВО “Свобода”. До цього працював у структурах Державної податкової адміністрації.

У декларації Сергія Надала за 2024 рік з’явилася нова іномарка AUDI Q7 цього ж року випуску, яку він придбав всього за 750 000 гривень, хоча за даними автосалонів вартість такого автомобіля стартує від 2,7 мільйона гривень. Нове авто оформлене на тестя мера Тернополя – Богдана Вербового. Що цікаво, цього ж року дружина Сергія Надала – Олена Богданівна позичила своєму батькові 1 450 000 гривень.

Також у власності подружжя Надалів:

будинок у приміських Байківцях площею 399,1 кв.м;

дві квартири в Тернополі площею 58,7 кв.м та 61,2 кв.м;

дві земельні ділянки в Байківцях площею 2500 кв.м та 1200 кв.м.

На посаді міського голови Сергій Надал минулого року заробив 835 478 гривень. Олена Богданівна задекларувала 2 182 642 гривні доходу від заняття підприємницькою діяльністю.

Свої заощадження Сергій Віталійович з дружиною зберігають в банках:

1 330 961 грн.

25 980 доларів;

5 763 євро;

а також в готівці:

120 000 гривень;

40 000 євро;

105 000 доларів.

Сумарно, виходячи з курсу іноземних валют, сім’я Надалів станом на кінець 2024 року має грошових заощаджень на суму приблизно 9 мільйонів гривень.



