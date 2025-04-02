Сергій Надал задекларував нову AUDI Q7 за 750 тисяч гривень: ринкова ціна втричі вища
Міський голова Тернополя очолює міську раду обласного центру з 2010 року. Тричі був обраний від партії ВО “Свобода”. До цього працював у структурах Державної податкової адміністрації.
У декларації Сергія Надала за 2024 рік з’явилася нова іномарка AUDI Q7 цього ж року випуску, яку він придбав всього за 750 000 гривень, хоча за даними автосалонів вартість такого автомобіля стартує від 2,7 мільйона гривень. Нове авто оформлене на тестя мера Тернополя – Богдана Вербового. Що цікаво, цього ж року дружина Сергія Надала – Олена Богданівна позичила своєму батькові 1 450 000 гривень.
Також у власності подружжя Надалів:
- будинок у приміських Байківцях площею 399,1 кв.м;
- дві квартири в Тернополі площею 58,7 кв.м та 61,2 кв.м;
- дві земельні ділянки в Байківцях площею 2500 кв.м та 1200 кв.м.
На посаді міського голови Сергій Надал минулого року заробив 835 478 гривень. Олена Богданівна задекларувала 2 182 642 гривні доходу від заняття підприємницькою діяльністю.
Свої заощадження Сергій Віталійович з дружиною зберігають в банках:
- 1 330 961 грн.
- 25 980 доларів;
- 5 763 євро;
а також в готівці:
- 120 000 гривень;
- 40 000 євро;
- 105 000 доларів.
Сумарно, виходячи з курсу іноземних валют, сім’я Надалів станом на кінець 2024 року має грошових заощаджень на суму приблизно 9 мільйонів гривень.
Джерело: ПЕРШИЙ онлайн