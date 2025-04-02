12:15 | 2.04.2025
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На автодорозі Тернопіль — Львів обмежено рух через ДТП

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❗️ До уваги водіїв ❗️

На автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська, неподалік 11 км, сталася ДТП з травмованими.

‼️ Рух смугами тимчасово перекритий.

Об’їзд у напрямку м. Тернопіль організовано:
➡️ автодорогою Т-2018 Зборів — Козова;
➡️автодорогою М-30 Стрий — Ізварине (через м. Зборів).

Об’їзд у напрямку м. Львів організовано:
⬅️ автодорогою Р-41 — М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська з виїздом на автодорогу М-30 Стрий — Ізварине.

Будьте уважні та дотримуйтеся ПДР ⚠️

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