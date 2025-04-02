Епідситуація в Тернопільській області: менше випадків ГРВІ, але більше госпіталізацій

Епідемічна ситуація на Тернопільщині: зниження рівня захворюваності на ГРВІ та COVID-19

За даними Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб, загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за останні 7 днів склала 412,5 випадків на 100 тисяч населення (4201 особа). Це перевищує епідемічний поріг, але відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Динаміка захворюваності

За період з 24 по 30 березня 2025 року кількість випадків ГРВІ зменшилася на 26,1% порівняно з попереднім тижнем (4201 проти 5688).

Питома вага дітей серед хворих – 54,2% (2279 осіб), з них школярів – 60,4% (1377 осіб).

Кількість хворих дітей знизилася на 28,4% (2279 проти 3184), серед школярів – на 29,8% (1377 проти 1962).

Госпіталізація

За тиждень до лікарень потрапило 197 осіб, з них 124 дитини (51,8%).

Загальна кількість госпіталізованих зросла на 3,2% порівняно з попереднім тижнем (197 проти 191).

COVID-19

Виявлено 3 випадки COVID-19, що становить 0,07% від загальної кількості всіх випадків ГРВІ. Це на 40% менше, ніж минулого тижня.

Серед дітей підтверджено 2 випадки COVID-19.

Дослідження та летальність

Летальних випадків від грипу та COVID-19 за останній тиждень не зареєстровано.

Методом ПЛР обстежено 140 хворих, у яких виявлено вірус грипу А (не субтипований), вірус грипу В, РС-вірус та SARS-CoV-2.

Ситуація залишається контрольованою, проте мешканцям області рекомендується дотримуватись профілактичних заходів для запобігання поширенню вірусних інфекцій.