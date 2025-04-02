Як поєднувати захоплення, волонтерство та турботу про дітей: історія патронатної виховательки з Тернопільщини

«Якщо відчуваєш, що вдома і в серці є місце для дитини, тоді точно варто подумати про патронатне виховання. Особливо, якщо маєш цей поклик давно».

Так про послугу патронату над дитиною говорить Марія з Тернопільщини — молода жінка, яка протягом останніх трьох років дала прихисток семи підліткам, а тепер доглядає 2-місячну дівчинку. Вона стала патронатною вихователькою у 2022 році, за тиждень до повномасштабного вторгнення. Собі у помічниці взяла маму Уляну.

Марія — нетипова патронатна вихователька. Незаміжня і не має власних дітей, на відміну від більшості тих, хто зважується стати тимчасовою опорою для хлопчиків і дівчаток у складних життєвих обставинах. Однак жінка чітко усвідомлює цінність сім’ї для кожного й кожної й робить усе можливе, щоб зменшити кількість дітей, які після вилучення з родини потраплять до інтернату.

Вона вміло поєднує виховання дітей з різноманітними інтересами та волонтерством. Як Марія популяризує патронат у своєму оточенні та чому досі зберігає конспекти з навчання — читайте далі.

«Уявила, що до неї там ніхто не підходить, — і погодилася миттєво»

У своїх соцмережах Марія називає себе амбасадоркою села — живе у Вишнівецькій ТГ Кременецького району. Захоплюється вирощуванням рослин, варить свічки з натуральних матеріалів і крафтові сири. Активно волонтерить.

Перший вихованець у домі Марії з’явився влітку 2022 року. Відтоді вона «спеціалізувалася» на підлітках. Погоджується, що з ними буває непросто, але частіше — комфортно. За той короткий час, що діти перебували у патронатної виховательки, вони разом переживали втрати, відчай, дорослішання, подорожували й підтягували навчання.

Патронатне виховання — це тимчасове влаштування дітей, які не можуть перебувати у рідній сім’ї. На кілька місяців вони знаходять турботу і підтримку в родині патронатного вихователя, поки біологічні батьки вирішують складні життєві обставини або триває пошук для дитини нової сім’ї – прийомної, усиновлювачів чи опікунів.

«Дітям, які потрапляють до мене, важче, адже я перебуваю у звичному середовищі, а для них усе нове. Кожен випадок унікальний. Для мене найкраще — коли діти повертаються додому або потрапляють у нові сім’ї», — розповідає Марія.

Нині ж вона доглядає немовля. Говорить, що приймати таку крихітку після підлітків взагалі не боялася — бажання допомогти було сильнішим.

«Зателефонували зі Служби у справах дітей і сказали, що вона зараз у лікарні. Я уявила, що маленька дитина лежить там, плаче, і до неї ніхто не підходить. Тому миттєво погодилася на патронат», — згадує Марія.

Свої відчуття після влаштування дівчинки вона описує так: «Ніби мені дали в руки діамант, який маю берегти».

Про досвід життя з вихованцями жінка активно розповідає у соцмережах. Пояснює своїй аудиторії всі деталі такої сімейної форми виховання як патронат над дитиною: «То не моя дитина, у неї є батьки, до яких дівчинка повернеться, коли вони подолають життєві обставини».

Самій Марії усвідомити всі тонкощі патронатного виховання допомогло навчання. Його проходять усі, хто вирішив прийняти у свою родину дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

«Вважаю, що це навчання взагалі обов’язкове для кожної людини, яка хоче побудувати здорову сім’ю. Особисто я мала певні питання щодо прив’язаності до дітей. Під час навчання усвідомила, що після перебування у мене дитина потрапить туди, де їй буде на 100% добре. То чому б не відпустити», — розповідає жінка.

Вона зазначає, що на навчанні не змальовують ідеальну картинку, а показують усі ситуації, які можуть виникнути під час влаштування дітей. Пояснюють, що непорозуміння з вихованцями будуть, але з усім можна впоратися. Це дає змогу максимально підготуватися.

«Зберігаю всі конспекти. Якщо виникають ситуації, коли не знаю, що робити, то підглядаю, чого нас там вчили. Та і загалом наодинці зі своїми завданнями не залишаюся — допомагає міждисциплінарна команда (МДК) з громади. До неї входять фахівці служби у справах дітей, соцпрацівники, лікарі, педагоги та у разі потреби — інші спеціалісти. У них завжди можна попросити поради і підтримки», — розповідає вихователька.

Темою патронату вона вже надихнула і зацікавила багатьох зі свого оточення. Популяризувати цю форму сімейного виховання Марії допомагають, зокрема, і соцмережі.

Тож прийняти дитину — не означає поставити на паузу власне життя. Підтримувати тих, хто залишився без батьківської опіки, донатити, мати свою справу — все можливо, коли не боїшся брати відповідальність, прагнеш дарувати любов і розвиватися, переконана Марія.

Своєю історією вона поділилася під час заходів із циклу «Жива книга: відверті історії турботи про дітей» у Тернополі та Києві. Вони проходили восени 2024 року у межах загальнонаціонального проєкту «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату».

Як стати патронатним вихователем?

Звернутися до служби у справах дітей своєї територіальної громади. Подати заяву про намір стати патронатним вихователем та необхідні документи. Пройти співбесіду та отримати направлення на навчання. За результатами навчання отримати рекомендацію про можливість надання послуги патронату. Укласти договір з органом опіки та піклування.

Наразі на Тернопільщині є 8 сімей патронатних вихователів, ще 2 кандидати готуються розпочати навчання. Загалом в Україні станом на кінець січня 2025 року працюють вже 466 патронатних вихователів, які разом із помічниками надають підтримку і турботу 957 дітям.

Проєкт «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату» виконується спільно ЮНІСЕФ, Партнерством «Кожній дитині», Міністерством соціальної політики України, Національною соціальною сервісною службою України, Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, за фінансової підтримки Представництва ЄС в Україні та Австрійської Агенції Розвитку (ADA).