Онлайн сервіс для боротьби з порушниками карантину запустили у Тернополі. Там вирішили скористатися сучасними технологіями. Для цього створили спеціальний онлайн-сервіс.

Тепер уся інформація медиків, поліції та місцевої влади зведена в одну систему. Крім того, у системі є дані про волонтерів, які зголосилися допомагати під час карантину, а також про людей, які потребують допомоги. Містяни також можуть користуватися програмою. У ній створена онлайн-мапа з магазинами, що працюють під час карантину. Також там розмістили графік спецрейсів громадського транспорту.