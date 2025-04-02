Розбій у Тернополі: одного підозрюваного заарештовано, іншого передано батькам

Тернопільські поліцейські розслідують напад на місцевого жителя, у якого зловмисники відкрито викрали два смартфони. Інцидент стався пізно ввечері, коли двоє невідомих спровокували конфлікт із потерпілим, завдали йому тілесних ушкоджень та відібрали цінні речі.

Про постраждалого з травмами обличчя та рук правоохоронців повідомив лікар медичного закладу, куди звернувся потерпілий. Провівши оперативні заходи, поліцейські встановили особи нападників – обидва є уродженцями Закарпатської області. Один із них має кримінальне минуле, інший – неповнолітній.

Зловмисникам оголошено підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій, вчинений групою осіб за попередньою змовою, поєднаний із насильством. Суд обрав для 22-річного підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його неповнолітнього спільника передано під опіку батьків.

Наразі триває досудове розслідування.