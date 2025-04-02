Рідкісна магнолія Біонді зацвіла у Кременецькому ботанічному саду

У Кременецькому ботанічному саду розпочалося цвітіння магнолії Біонді (Magnolia biondii Pamp.) — листопадного дерева, яке квітне на початку весни до появи листя, через що отримало назву «Квітка надії на весну». Цей вид широко поширений у центральному Китаї, зокрема в провінціях Ганьсу, Хенань, Хубей, Шеньсі та Сичуань, де зростає в гірських лісах.

Магнолія Біонді може досягати висоти до 12 метрів. Її кора має світло-сірий колір і гладку текстуру. Листя просте, овальної форми, довжиною до 20 см і шириною до 10 см, з темно-зеленим забарвленням зверху та світлішим знизу. Квітки невеликі, білі, з ніжним ароматом, з’являються до розпускання листя, що робить дерево особливо привабливим навесні.

У Китаї висушені квіткові бруньки та пелюстки магнолії Біонді використовуються в кулінарії та медицині. Свіжі бруньки можуть маринувати з оцтом і імбиром, а пелюстки смажити в клярі. У традиційній медицині ці частини рослини застосовують для полегшення кашлю та закладеності носа.

У Кременецькому ботанічному саду магнолію Біонді висадили у 2014 році, отримавши саджанці з ботанічного саду імені академіка Фоміна. Цьогорічне цвітіння цієї рідкісної рослини є особливою подією для саду та його відвідувачів.