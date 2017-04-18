Просто зараз ми ще не готові миритись, — Володимир Гевко

“Поганий мир завжди кращий за добру війну, — пише у соцмережах тернополянин Володимир Гевко. — І як би не гнобили Дорна та Ані Лорак (конкретно по Дорну 80% ажіотажу через його прізвище – якби він був, приміром, Боднарчуком – знущатись було б не так солодко)) – рано чи пізно мусять знайтись притомні люди, котрі почнуть діалог на примирення. Просто зараз ми ще не готові миритись.

Знаю, ця думка звучить крамольно – з огляду на купу абсолютно диких і безглуздих смертей українців, яким би ще жити і жити. Але ця війна безперспективна для України – 150-мільйонна Росія нікуди не подінеться, більше того, навіть якщо її задавлять санкціями – то, колапсуючи, це завдасться стільки шкоди, що радості від того вже не буде.

Це як жити поруч із сусідом-алкоголіком та дебоширом – вигнати з квартири його не вийде, самим з’їхати теж не варіант, а глобальна міліція просто щоразу робить йому попередження і виписує штраф, який він без проблем платить за здані у пункт прийому склотари пляшки.

Дуже багато прихильників активної війни сидять за теплими моніторами і по закордонах. Вони навіть готові скинутись на снайперки, шкарпетки і закрутки. Але цього недостатньо.

Єдина перспектива закінчення цієї війни – вирішення її дипломатичним шляхом. Це цілком несправедливий, але, мабуть, єдиний шанс зупинити це. А як бути з тисячами убитих – запитаєте ви? А так само, як з мільйонами убитих на попередніх війнах – за них ніхто не відімстив і вони просто безслідно зникли в річці забуття, котра рано чи пізно забере нас усіх. І тому я волію їх називати жертвами війни, а не її героями.

Війна до останнього українця – це піррова перемога, святкувати її вже буде нікому”.