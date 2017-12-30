Грошима та подарунками на Тернопільщині дирекція Коржівського кар’єру нагородила усиновлену дівчинку

Третьокласниця з села Високе на Тернопільщині отримала від керівництва Коржівського кар’єру до Дня святого Миколая допомогу в розмірі 3 000 гривень та солодкі подарунки.

За словами директора Коржівського кар’єру Ореста Крушельницького, дівчинці з Високого, яка втратила батьків і до всиновлення перебувала в інтернаті, вони надають грошову допомогу вже три роки поспіль.

— Зараз дитина перебуває у хорошій родині і хоча нові батьки забезпечують дівчинку всіма необхідними речами, ми не припинили щорічно надавати Наталі до свята Миколая матеріальну допомогу. Оскільки маленькі діти люблять солодощі, як додаток до суми в розмірі 3 000 гривень, дівчинка отримала від нас й невеликий смачний подарунок. Плануємо надавати фінансову допомогу цій дівчині, доки їй не виповниться 18 років, — поділився Орест Крушельницький.

Орест Володимирович додав, що на Тернопільщині діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – найуразливіші. Тому про таких маленьких громадян потрібно думати першочергово.