Сьогодні під стінами тернопільської міської ради буде гаряче

Сьогодні 06 вересня 2019 року о 9:00 на сесії Міської Ради Тернополя, відбудеться мітинг – протест мешканців багатоквартирного житлового будинку, що по вул. Живова 26.

З приводу привласнення прибудинкової території будинку по вулиці Живова, 26 (зі сторони вулиці Живова) та відведення земель у приватну власність під спорудження МАФів та інших сторонніх забудов під вікнами мешканців.

Що в свою чергу призводить до вирубки зелених насаджень. Тернополяни просять підтимки.

Нагадаємо, 6 червня 2019 року депутати Тернопільської міської ради прийняли рішення №7/35/205, згідно якого надано в приватну власність 12 земельних ділянок по вулиці Живова для будівництва індивідуальних гаражів площею близько 90м.кв. кожна.

Одна частина ділянок знаходиться перед багатоквартирним будинком вул.Живова, 26 поряд із зупинкою громадського транспорту (навпроти заправки «ОККО»), інша – навпроти загально-освітньої школи №24 біля торгового центру «Орнава» (на початку парку «Топільче»).

Посилання на рішення – https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/30175.html

По окремих скандальних «гаражних» ділянках вже триває процедура зміни цільового призначення на «будівництва і обслуговування будівель торгівлі». Ось одна з них – https://tmrada.gov.ua/…/proekti-rishen-sesii/pro…/29337.html