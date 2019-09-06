Чому волосся січеться та як повернути йому здоровий вигляд?

Жінки з довгим волоссям часто стикаються з проблемою появи посічень на кінчиках, і мимоволі напрошується питання: «Чому січеться волосся і як з цим боротися?».

Не варто відразу вдаватися до радикальних заходів і обрізати з таким трудом відрощені локони. Раціональніше буде приступити до лікування і в подальшому дотримуватися профілактичних заходів. Тому будемо розбиратися, чому січеться волосся і що робити.

Ознаки порушення волосяної структури

Перш ніж з’ясовувати, чому волосся січеться на кінцях і стає млявим, треба розібратися з ситуацією глобально. Волосок складається з множинних лусочок (кутикул), які щільно прилягають до стрижневої основи і служать для неї захистом. Вони покриті жирним нальотом, що синтезується власним епідермісом. Це служить бар’єром від зовнішніх негативних факторів і сприяє збереженню в волосинах вологи.

З певних симптомів не важко зрозуміти, що з волоссям не все гаразд. Ось як виглядає волосся з порушеною структурою:

пасма по всій довжині освітлюються. Так як вони не в змозі утримувати пігмент, то фарбувати їх стає проблематично – барвник не фіксується;

втрачається колишня еластичність і шовковистість;

кінці сильно розпушуются і нагадують «мітлу»;

розчісувати локони важко, так як вони сплутуються. А також на гребінці залишається занадто багато волосся;

шевелюра завжди виглядає неохайно, незважаючи на всі зусилля надати їй належний вигляд.

По ряду негативних причин броня на лускатому покритті може витоншуватися і оголювати стержень. В результаті він травмується і починає розшаровуватися на кілька частин. Подібне явище науково іменується трихоптилоз. Ось чому волосся січеться і ламається по всій довжині.

Як справитися з проблемою випадіння волосся своїми силами?

Підхід до лікування посіченого і ламкого волосся повинен бути комплексний, щоб домогтися бажаного результату. Крім усунення причин, необхідно направити певні зусилля на відновлення зовнішніх пошкоджень.

Пройдіть повне медичне обстеження, щоб виключити ймовірність внутрішніх захворювань. Тільки при відсутності таких можна приступати до лікування.

Тепер ясно, чому січеться волосся, але як з цим боротися і що робити, не всі розуміють. Ось загальні поради, що допомагають поліпшити стан волосся:

перегляньте раціон харчування, виключивши з нього все те, що здатне шкодити здоров’ю. Налягайте на свіжі овочі та фрукти, зернові та білкові страви. Збалансоване меню є гарантією здорової шевелюри;

врегулюйте водний режим. У день оптимально випивати до 2 літрів чистої негазованої води.

після миття голови волосся відразу не розчісуйте і не тріть рушником. Вологі локони особливо чутливі і з легкістю ламаються;

застосовуйте різні засоби, які не потрібно змивати. Дуже корисні спреї для легкого розчісування. Справа в тому, що сплутування шевелюри негативно позначається на волоссі, призводить до перегину. А подібні засоби дозволяють легко ковзати гребінцеві. Крім цього, вони допомагають відновленню волосся;

обзаведіться якісним гребінцем з рідкими зубцями, щоб при розчісуванні НЕ видирати волосся з коренем;

раз на місяць відвідуйте перукарню для підрівнювання кінчиків. Бажано мати свого постійного фахівця, який буде грамотно підбирати процедури конкретно для вашого типу волосся. До речі, не рекомендується стригтися самостійно, адже не професійні ножиці можуть тільки нашкодити;

для фарбування підбирайте більш щадні засоби;

відмовтеся на деякий час від фена, плойки і інших засобів, які можуть травмувати волосся. Необхідно, щоб локони перепочили і набралися сил.

Тепер, коли розібралися, чому січеться волосся і в чому проблема, потрібно зрозуміти, як лікувати шевелюру. Лікування вибираємо індивідуально, залежно від симптоматики. В першу чергу необхідно правильно підібрати косметичні засоби по догляду.

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