Скоро у прокаті з’явиться фільм, в якому головні ролі зіграли діти з Тернополя

Кінокомпанія Prоnto Film представила Держкіно завершений виробництвом повнометражний художній фільм Анатолія Матешка в жанрі фантастики про пригоди хлопчика та супер-собаки – “Фокстер & Макс”. Головні ролі в ньому виконують 12-річні актори з Тернополя – Богдан Козій та Віталія Турчин.

«Фокстер і Макс» — фільм про пригоди хлопчика і пса-супергероя від режисера Анатолія Матешко. За сюжетом, школяр Макс знаходить балончик з нано-фарбами і малює графіті собаки. Несподівано намальоване хлопцем графіті оживає і перетворюється в собаку-наноробота з супер-можливостями. Про це дізнається небезпечний злочинець і починає полювати за хлопчиком і псом. Головного героя, Макса, грає юний актор-дебютант Богдан Козій з Тернополя. Виробництвом фільму «Фокстер і Макс» займається кінокомпанія «Prоnto Film», а над сценарієм працювали канадський сценарист Скотт Паризьєн і Анастасія Матешко. Фільм знятий на замовлення Держкіно.

У кінотеатральному прокаті стрічка з’явиться вже 19 вересня 2019 року.