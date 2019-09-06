Новини Тернополя 

Скоро у прокаті з’явиться фільм, в якому головні ролі зіграли діти з Тернополя

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Кінокомпанія Prоnto Film представила Держкіно завершений виробництвом повнометражний художній фільм Анатолія Матешка в жанрі фантастики про пригоди хлопчика та супер-собаки – “Фокстер & Макс”. Головні ролі в ньому виконують 12-річні актори з Тернополя – Богдан Козій та Віталія Турчин.

«Фокстер і Макс»  фільм про пригоди хлопчика і пса-супергероя від режисера Анатолія Матешко. За сюжетом, школяр Макс знаходить балончик з нано-фарбами і малює графіті собаки. Несподівано намальоване хлопцем графіті оживає і перетворюється в собаку-наноробота з супер-можливостями. Про це дізнається небезпечний злочинець і починає полювати за хлопчиком і псом. Головного героя, Макса, грає юний актор-дебютант Богдан Козій з Тернополя. Виробництвом фільму «Фокстер і Макс» займається кінокомпанія «Prоnto Film», а над сценарієм працювали канадський сценарист Скотт Паризьєн і Анастасія Матешко. Фільм знятий на замовлення Держкіно.

У кінотеатральному прокаті стрічка з’явиться вже 19 вересня 2019 року.

Богдан Козій – 12 років, учень 8-В класу Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов. Відвідує театральну студію “Третій дзвінок” у ляльковому театрі Тернополя. На дозвіллі малює, займається спортом, катається на велосипеді.
12-річна Віталія Турчин – учениця 8-В класу Тернопільської ЗОШ №26 та театральної школи “Театр в театрі” при Тернопільському обласному драмтеатрі ім. Т. Шевченка. Хобі: кіно, кулінарія.

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