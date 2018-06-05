Робота чи навчання: як обрати золоту середину?

В Україні, за даними Держкомстату, за 2017 рік нараховується 1 586 754 студентів. З котрих більша частина, 60 % молоді, намагаються поєднувати навчання із роботою. Адже фінанси є одною із найбільш поширених проблем. Рано чи пізно всі особи, котрі здобувають вищу освіту, стикаються з проблемою робочого характеру. Хтось залишається без фінансової підтримки батьків, хтось не може прожити на стипендію (якщо вона є), а хтось намагається здобути перший робочий досвід з метою самореалізації.

Для того щоб подолати стереотип «завжди бідний студент» молодь намагається знайти додаткові джерела фінансування — роботу.

Де шукати вакансій?

В Україні функціонує велика кількість сайтів на котрих розміщають різноманітні вакансії. Проаналізувавши, найпоширеніші веб-ресурси work.ua та robota.ua можна виокремити такі вакансії, що можуть зацікавити студента: графічний дизайнер, помічник web-розробника, офіціант, бармен, кухар, адміністратор, охоронець, оператор call-центара тощо.

Якщо розглядати нетрадиційні методи заробітку, якими може скористатись студент — це робота в інтернеті. Інтернет пропонує такі способи заробітку:

1) заробіток на написанні рефератів, курсових робіт, інформаційних статей. Заробляти на власному інтелектуальному продукті є дуже поширеним методом. При цьому можна не лише заробляти гроші від 10 до 150 грн за кількість друкованих знаків, але й розширити свій кругозір, що сприятиме твоєму саморозвитку. Знайти клієнтів можна на біржах-фрілансу (наприклад, fl.ru, etxt.ru, advego.ru й інших) або за допомогою соціальних мереж.

2) консультації та відеоуроки

Якщо ви добре обізнані у певній галузі, то можна заробляти даючи пені консультації. Часто студенти можуть розробити власну онлайн-платформу, на якій розміщуватимуть рекомендації з певної тематики.

3) написання комп’ютерних програм

Студенти, які здобувають технічну освіту, можуть заробляти кошти на написанні програм. Наприклад, студент може заробити кошти на розробці інтернет-сайту, або стати технічним працівником в редакції інтернет-видання.

4) власний сайт або блог

Почати заробляти на власному сайті чи блогу є найпоширенішим способом. Студент може створити свій блог, на будь-якій онлайн платформі, та отримувати кошти за кількість переглядів. Наприклад, платформа «Blogger» пропонує розміщувати на своєму сайті рекламу. У цьому випадку необхідно чітко визначити тематику та цільову аудиторію. Щоб заробляти за допомогою такого методу необхідно часто оновлювати свій контент, а також мати постійних читачів. Розроблюючи власний сайт, необхідно буде трохи витратитися: придбати доменове ім’я, регулярно оплачувати хостинг. Якщо Ви не змозі наповнювати сайт якісним контентом, варто скористатись послугами копірайтера. Тому, спосіб спершу передбачає велику кількість витрат, а вже згодом — прибуток.

Як поєднувати роботу з навчанням?

Дуже важко знайти роботу коли більш ніж половину дня ти знаходишся в університеті. Часто роботодавці не розглядають працівника-студента. Перед молоддю постає вибір — навчання на денному чи заочному. Адже робота для студентів-заочників не передбачає кожен день «розриватись» між університетом та офісом.

— На період здачі сесії, мені надається оплачувана відпустка, якщо це можна так назвати. Я приношу на роботу документ, який підтверджує, що в мене сесія (виклик, який мені приходить з університету). Також попереджаю своє керівництво про те що я маю йти в ВНЗ. На заробітній платі це ніяк не позначається. Хоча я працюю не так довго і не мала можливості перевірити скільки грошей я отримую, але моє керівництво запевнило мене, що я буду отримувати стільки грошей скільки отримую кожного місяця, — розповідає студентка-заочниця Тетера Тетяна

На відмінно від заочників, студенти стаціонару повинні поєднувати навчання з роботою. Як розказує студентка ТНПУ ім. В. Гнатюка Семенків Анна: «Насправді поєднувати навчання і роботу не так важко, як здається. Мені не складає труднощів навчатися і працювати, адже роботі я приділяю усі вільні після навчання години, а навчанню стараюся віддавати якомога менше часу. До того ж, я великий трудоголік. Коли випадає багато завдань по роботі (а це трапляється майже завжди), доводиться частенько пропускати пари. В цьому випадку сором через невиконане редакційне набагато перевищує сором через пропуски. Звичайно, часу на особисте мені не завше вистачає, проте до режиму «дуже багато нині роботи маю» я вже дуже звиклася».

Юрист Олена Степанова рекомендує студентові, який навчається та хоче працювати, узгодити з роботодавцем яким чином він виконуватиме оплачувану роботу. Це може бути неповний робочий день або тиждень На жаль, законодавство не передбачає надання додаткової відпустки на період настановних занять чи складання іспитів. Тому цей момент теж необхідно обговорити з роботодавцем. В ідеальному варіанті юрист рекомендує укласти письмово трудовий договір, у якому б були прописані усі нюанси. Інакше є небезпека того, що студентові прийдеться обирати — навчання або робота.

Як знайти роботу за спеціальністю?

Перед тим, як шукати роботу, варто замислитись, чи ти плануєш реалізовувати себе у тій сфері, в якій здобуваєш освіту, чи просто шукати можливе працевлаштування. Також, щоб знайти роботу за спеціальністю потрібно забути про те скільки грошей тобі запропонують. Якщо ти вже хочеш реалізувати себе у тій галузі, яку обрав, потрібно бути готовим до того факту, що ти не отримуватимеш велику заробітну плату. Для того, щоб знайти роботу, необхідно написати резюме. З першим, чим стикається студент при писанні резюме — досвід роботи. У цій графі можна зазначити підприємства у яких студент проходив практику. Також, можна вказати курси, що є вагомою перевагою.

Шукаючи роботу, студенту рекомендують «набратися нахабства» та надсилати своє резюме в усі можливі компанії. Також можна розмістити своє резюме на ресурсах для пошуку роботи, як work.ua чи robota.ua. Не завжди з першою разу можна отримати відповідь, але «рано чи пізно хтось відкриє тобі двері».

— Я надсилала резюме усюди де могла. В меті повідомлення я вказувала «Робота мрії». Адже роботодавці завжди шукають людей котрі сконцентровували б усю свою увагу на роботі. Через деякий час я отримала відповідь «Чи ви ще шукаєте роботу мрії?» Мені призначили співбесіду, на якій дали завдання, щоб перевірити, що я вмію. Найголовніше те, що отримавши завдання, я мала ще раз прийти в офіс, щоб показати результат моєї роботи. Прийшовши наступного раз, мені вже просто показали робоче місце. Найголовніше те, що я була одразу налаштована на пошук роботи за спеціальністю і не шукала інших варіантів, — розказує Тетера Таня.

Не потрібно забувати й той факт, що коли йдеш на співбесіду необхідно добре підготуватись. Майже усі роботодавці дають стандартні питання: Чому Ви хочете працювати у нас? Чи є у Вас переваги над іншими працівниками? Які Ваші сильні та слабкі сторони? Відповідаючи на такі питання, потрібно пам’ятати, що Вами вже зацікався роботодавець. Тому не потрібно применшувати свої досягнення.

Отже, найголовніше, що потрібно пам’ятати студентові при пошуку роботи — завжди обирайте те, що вам близьке. Адже, коли робота буде приноситиме задоволення, ви завжди зможете її поєднувати чи то з навчанням, чи з іншим видом діяльності.

Анастасія Флейтута