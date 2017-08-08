Тернополяни розпочали відкликання депутатів від “Батьківщини”

Генеральний план міста – документ, котрий змусив пильно слідкувати за голосуванням депутатів усю громадськість. Фракція ВО “Батьківщина” у Тернопільській міській раді підтримала його прийняття, що до того ж збурило партійне керівництво. Покарання за порушення вимоги громади та програми партії – позбавлення депутатського мандату.

11 липня в приміщенні Тернопільської обласної філармонії зібралась ініціативна група виборців за відкликання трьох депутатів Тернопільської міської ради – Андрія Артимовича, Наталії Шоломейчук та Петра Поврозника. На початок зборів зареєструвались 318 мешканців, що відповідає Закону про статус депутатів місцевих рад.

Голова міської організації ВО “Батьківщина” Микола Сліпченко наголосив, що найбільш небезпечне явище сучасного суспільства – корупція. Тому, усвідомлюючи всі ризики щодо перевищення службових повноважень, Юлія Тимошенко заборонила своїм партійцям очолювати земельні комісії. Пан Микола нагадав, що Андрій Артимович очолював земельну комісії всупереч рішенням партійного керівництва і громаді програмі, допоки під тиском партії не склав з себе повноваження. Також 24 вересня голосував за зміни до Генплану:

«Вчинивши це, Артимович Андрій Іванович пішов всупереч основним принципам положення його передвиборчої програми, чим продемонстрував повну невідповідність своїй практичній діяльності депутата до положень цієї програми. Це основна претензія, яку ми висуваємо до депутата Артимовича Андрія Івановича”, – пояснив Микола Сліпченко. “Депутат від партії “Батьківщина” мав би захищати народ, а віддавши свої голоси за генеральний план міста, при тому що громадськість виявила стурбованість до того, що проголосувавши за нього ми легітимізуємо усі правопорушення, нерозуміння і спірні питання, віддавши голоси і набравши більшість в міській раді. Саме тому, і партійне керівництво, і громадськість настоювала на тому, щоб наші депутати не голосували “за”. Віддавши їх, вони фактично легітимізували цей документ».

На зборах були присутні як опоненти, так і прихильники кандидатів на відкликання. Усі мали змогу вийти та висловити свою думку. Серед опонентів була жінка, яка не вважає депутатів винуватцями у прийнятті Генплану.

«До чого тут Артимович, якщо Генплан вже працював з 2014 року?”, – заявила Галина Вольна, член партії “Батьківщина”. “По суті, Артимовича несправедливо усунули».

Опонентом до подібної заяви виступив Василь Деревляний голова обласної організації ВО “Батьківщина”:

«Як ви всі думаєте? В партійній організації партійна дисципліна має бути? Має, правильно. Скажіть, будь ласка, якщо він вибраний громадою міста Тернополя і то чи інше питання важливе обговорюється на сесії, приймається рішення, він має приїхати на округ і запитати людей? (“Має!” – з залу) Скажіть, хто з них був на окрузі і запитав людей? Ніхто».

Із залу група людей постійно вигукувала те, що їх запитували і запрошували о обговорення.

«Вас питали, декількох питали. Ви голосуйте “за”. Якщо вас трьох питали і вам трьом зробили добре. Але вся громада і всі громадські організації, які тут є присутні, всі кричали, що порадьтесь зі всією громадою міста Тернополя. Такої поради не було», – навів аргумент пан Василь.

Представник ГО “Правовий погляд” вирішив пояснити причину негативу до трьох депутатів загалом. Генплан був прийнятий в 2010 році і після цього він не був доступний громадськості. Коли з’являлись нові будинки, то всі казали, що все згідно з Генпланом:

«Більшість забудов, які відбуваються в Тернополі – вони є незаконні. Просто користається влада тим, що люди не мають доступу до документів, які встановлюють де не може бути будинок, а де може. Тому, коли почались обговорення стосовно змін до Генплану, перше що ми сказали “покажіть той Генплан, який був прийнятий в десятому році”. В результаті, нам його не показали. Показали наявний стан забудов і згідно нього був виправлений Генплан. Справжній Генплан ігнорувавався п’ять років, порушувався, робилося що завгодно, а тепер прийнятий Генплан, який фактично узаконює всі ці незаконні зміни».

Більшість присутніх проголосувала за відкликання Андрія Артимовича. Таким же чином, підтримали ініціативу проти Наталії Шоломейчук та Петра Поврозника. Надалі, згідно занонодавства, ініціативна група повинна протягом 20 днів з дня проведення зборів зібрати підписи більше половини кількості виборців, які взяли участь у голосуванні на виборах в одномандатному виборчому окрузі, у якому був обраний депутат.

Якщо все ж таки вдасться відкликати трьох депутатів, їх місце у тернопільській міській раді можуть зайняти Віталій Бойко, Михайло Ратушняк (колишній кандидат на посаду міського голови) та Сергій Коваль.

Фото: Політерно, ДІЙ-Тернопіль

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі.

Довідка: Центр громадського контролю “Дій!” – спільний проект чеської організації People in Need та всеукраїнської громадської організації Центр UA за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).