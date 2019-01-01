Тернопільський студент Владислав Колесник розповів, чим його альма-матер вигідно відрізняється

Владислав Колесник – студент 4 курсу стоматологічного факультету, заступник голови студентського парламенту. Про студентське самоврядування як школу лідерства, навчання та улюблену галузь медицини – стоматологію, в якій прагне себе зреалізувати, хлопець розповів в інтерв’ю «Медичній академії».

– Ви вперше увійшли до складу студпарламенту?

– Так, це моя перша каденція. Раніше я не вирізнявся громадською активністю та мало цікавився студентським самоврядуванням. Проте мої погляди змінилися. Університет за роки навчання став для мене другою домівкою, і я маю велике бажання працювати, щоб сприяти об’єднанню молоді навколо начального процесу, дозвілля, спорту, відпочинку. Є велика кількість цікавих студентських проектів та ініціатив, які важливо підтримати.

– Ви обрали спеціальність «стоматологія», а для навчання – ТДМУ.

– Навчаюся в ТДМУ, бо це один з провідних закладів вищої освіти в України. До вступу в університет закінчив Шепетівське медичне училище за спеціальністю «стоматологія», отримав кваліфікацію «зубний гігієніст» і вирішив здобувати вищу медичну освіту. Батьки мене підтримали. Я успішно склав тестовий іспит з біології і, маючи освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, вступив на 2 курс стоматологічного факультету ТДМУ.

– А де мешкають ваші батьки?

– На Рівненщині, в селі Оженин Острозького району. В школі мені були цікаві гуманітарні науки. Спочатку своє майбутнє я пов’язував з юриспруденцією, пізніше збирався здобувати вищу богословську освіту у Львівській духовній семінарії. Та найбільшим моїм захопленням стала медицина й після 9 класу я вступив до Шепетівського медичного училища. Там були гарні умови для підготовки студентів за спеціальністю «стоматологія». Вчився добре, старанно відпрацьовував практичні навички та на останньому курсі під керівництвом викладача приймав пацієнтів у студентській поліклініці. Стоматологічний відділ університетської клініки ТДМУ – це, звичайно, якісно новий рівень. Пацієнтам тут надають весь спектр стоматологічних послуг. З розповідей колишніх однокурсників, які вступили в інші медичні університети, знаю, що у них немає таких можливостей асистувати лікарю чи виконувати стоматологічні маніпуляції, які є в нас, студентів ТДМУ. І мені дуже приємно, що альма-матер вигідно відрізняється.

– Чи відвідуєте студентський науковий гурток і якщо так, то який?

– На 3 курсі був членом гуртка з патологічної фізіології. Зараз працюю в гуртку із хірургічної стоматології, бо з усіх стоматологічних дисциплін вона мені найбільше до душі. На заняттях гуртківці під керівництвом завідувача кафедри хірургічної стоматології, професора Ярослава Петровича Нагірного та викладача, кандидата медичних наук Наталії Ярославівни Ковтун аналізують цікаві клінічні випадки, знайомляться із сучасними методиками проведення операцій на щелепно-лицьовій ділянці, запозичують досвід фахівців. Радий, що професор Я.П. Нагірний, в якого багаторічний досвід роботи саме в сфері щелепно-лицьової хірургії, схвалив тему моєї наукової роботи та погодився бути науковим керівником.

– Яка тема?

– «Травма та біль». Йдеться про комплексний підхід до лікування травматичного ушкодження щелепно-лицьової ділянки, нейростоматологічні захворювання. Нейростоматологія – дуже цікавий та перспективний розділ медицини, що вивчає неврогенні захворювання обличчя й порожнини рота і межує зі стоматологією, щелепно-лицевою хірургією, неврологією та нейрохірургією.

– Ви прагнете стати щелепно-лицьовим хірургом і сконцентровані на навчанні. Яка ще вам подобається дисципліна?

– Філософія. Вона, на мій погляд, вивчає єство людини глибше, ніж психологія. Улюблена книга – «По ту сторону добра і зла» Фрідріха Ніцше. Перечитував її не раз. Надзвичайно проникливий філософський твір, де присутній глибокий зміст і є над чим подумати. Захоплююся працями Артура Шопенгауера, Франца Кафки і, зокрема, його останнім, недописаним романом «Замок», творчістю французького письменника, класика екзистенціалізму Жана-Поля Сартра. Дуже подобається поезія Шарля Бодлера й те, як він описує людські емоції, різні сторони буття, його увага до внутрішнього світу особистості.

– Ви читаєте літературу, яку цінує весь світ. Чи пишете самі?

– Так, головним чином – вірші. Їх друкував хмельницький літературно-художній альманах «Ліра». Є в моєму літературному доробку кілька повістей, а чотири роки тому замахнувся на роман. Коли є час і натхнення – пишу легко, на одному подиху. Буває ж навпаки, коли про текст і не згадую.

– Бажаю вам, щоб натхнення не закінчувалося.

– Дякую. В ТДМУ навчається багато талановитої молоді й є цікаві проекти, в яких можна себе зреалізувати. Зокрема, читальна зала університетської бібліотеки – затишне місце не лише для самостійної роботи студентів, а й для проведення літературних заходів, творчих зустрічей. Студентський парламент їх теж ініціюватиме.

– 2018 рік на завершенні. Яким він був для вас?

– Плідним і в навчанні, і в громадській роботі. Працюю у студпарламенті, як його представник беру участь в проекті «Стажування в ОДА», в рамках якого майже 30 юнаків і дівчат віком від 19 до 25 років побачать роботу органів державної влади, так би мовити, зсередини, а також долучаться до роботи команди й втілення спільних ідей, проектів та ініціатив. Стажування триватиме три місяці та відбуватиметься в кількох управліннях облдержадміністрацій, зокрема, і в управлінні охорони здоров’я. Студпарламент має цікаві проекти й на прийдешній рік, який, упевнений, буде не менш продуктивним.

– Після зимової сесії поїдете додому?

– Лише на кілька днів, потім повернуся до Тернополя, бо почнеться моя виробнича практика у відділенні щелепно-лицевої хірургії університетської лікарні.

– Ваш життєвий принцип?

– Немає нічого неможливого, якщо маєш мету й не шкодуєш зусиль, щоб її досягти. Я прагну стати висококласним фахівцем і навчання в ТДМУ дає мені таку можливість.

Лідія ХМІЛЯР