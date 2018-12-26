Тернополянка Дарина Сліпченко радить, чим можна замінити поліетиленові пакети
Останнім часом бути екологічно свідомим стає вже не просто модою, а необхідністю. З кожним роком все більше людей починає розуміти: навколишнє середовище – це не щось відділене від нас, це – замкнене коло. Шкодиш йому, отже – шкодиш і собі.
Сортувати сміття – це гарна ідея, однак не варто забувати: чим менше його буде вдома, тим менше його і доведеться сортувати, а відповідно – і переробляти.
То що можна чим замінити? Підказує експертка Ecoculture Дарина Сліпченко.
Пакети та мішечки
“Мабуть, в кожної сім’ї вдома є так званий пакет з пакетами. Якщо ви вже навчилися, що їх потрібно викидати окремо, то давайте тепер навчимося, чим пакетики можна замінити, аби вдома їх було якнайменше, – розповідає дівчина. – Перш за все, великі пакети для продуктів цілком заміняють екоторби.”
Вони можуть бути з різних матеріалів: лляні, з мішковини, синтетичні, чи з інших матеріалів. Їхня головна цінність – багаторазовість. Сюди ж і так звані авоськи.
Їхній недолік в тому, що вони намокають, іноді навіть від конденсату з продуктів та їх упаковки. Але тут же і плюс – їх можна прати.
“Целофанові пакетики сміливо можна замінити на торбинки з органзи, – радить Дарина. – Їх можна пошити самому або замовити в інтернеті”.
Аналогічно пакетики можна замінити пошитими торбинками із еластичної дрібної сіточки чи фатину. Вони, звісно, не підійдуть для сипучих продуктів, таких, як крупи чи сіль-цукор, а також для картоплі, яку зазвичай продають із залишками землі. Однак є ще варіант – торбинки із полотна. От якраз вони гарно підходять для круп чи приправ. В свою чергу для моркви і картоплі можна використовувати торбинки з плащівки, які порівняно з бавовною не так поглинають бруд і кращі в пранні.
Паперові склянки та пластикові пляшки
“Раніше я чимало коштів витрачала на придбання води у пластикових пляшках, – зізнається Дарина. – Аж поки не підрахувала, що левова частка ціни – це вартість самої пляшки. А оскільки п’ю я води чимало, то і коштів йшло достатньо.”
Тож дівчина радить придбати пляшку для багаторазового використання, а воду купувати в автоматах на розлив.
“В ідеалі, це має бути скляна пляшка. Так, вони дорожчі, але зараз їх виготовляють із якісних матеріалів, і побити її буде нелегко. Тим паче скляна пляшка потрібна, якщо мова йде про дитину чи підлітка. Адже неякісний пластик може нашкодити організму.”
Дорослі ж можуть собі дозволити пляшку із пластика. Там вже варто орієнтуватись на ціну та якість.
“Ті, хто не уявляють свого життя без кави і мають звичку починати день із гарячого напою у паперовій склянці, ось неприємна правда: такі склянки дуже важко переробляти. Тож, якщо п’єте багато гарячих напоїв, які берете з собою, то краще купіть еко- чи термочашку, і просіть наливати придбаний напій туди.”