Досвід Тернополя по дослідженню комунальних підприємств — уже в Маріуполі

У листопаді Центр громадського контролю «Дій-Тернопіль» представив Методологію дослідження комунальних підприємств на предмет прозорості та публічності. Під час аналізу було досліджено двадцять чотири комунальних підприємства міста та визначено рівень їх прозорості згідно методологічних показників.

Ініціативу дослідження комунальних підприємств активно підтримав Маріуполь. Центр «Дій!» в Маріуполі також провів власне дослідження комунальних підприємств, застосувавши Методологію дослідження. Згідно результатів роботи прозорими комунальними підприємствами у Маріуполі є ТТУ, Тепломережа, Міськводоканал, керуюча компанія «Східна» та керуюча компанія «Кальміуська». Комунальні підприємства, інформацію про які не вдалось знайти: дитячий кінотеатр ім.Лукова, комунальні стоматологічні лікарні №5 та №6, КП «Учбово-консультаційний центр» та Маріупольське БТІ.

Як розповів Максим Макар, розробник Методології дослідження комунальних підприємств: «Ми працювали над даною методологією від початку червня 2018 року, хоча ідея виникла ще у листопаді 17-го. Але витрачений час того вартий. Разом з Тарасом Случиком розробили інструмент за допомогою якого можна проаналізувати будь-яке комунальне підприємство України. Ми намагались спростити роботу з темою комунальних підприємств для громадських активістів та активних людей. Провівши дослідження комунальних підприємств Тернопільської міської ради зараз працюємо над рекомендаціями, які повинні покращити ситуацію з опублікуванням інформації про КП. Окрім того, плануємо провести аналогічне дослідження в Тернополі наступного року для порівняння результатів. Тішить, що наші колеги з Центру громадського контрою «ДІЙ! Маріуполь» провели аналогічне дослідження комунальних підприємств свого міста та нещодавно презентували результати».

З електронною версією Методології дослідження прозорості та публічності комунальних підприємств можна ознайомитись за посиланням: https://goo.gl/FEgtSW

Про прозорість та публічність тернопільських КП, читайте за посиланням: https://act.org.ua/events/381/u_ternopoli_pokazaly_najmensh_ta_najbilsh_prozori_komunalni_pidpryyemstva

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі

Довідка: Центр громадського контролю «Дій!» – проект чеської організації People in Need за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках програми «Transition Promotion Program». Проект полягає у розбудові в Україні мережі моніторингових центрів, які опікуються питаннями громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади. До основних компонентів діяльності проекту відносяться: моніторинг та аналітика, адвокація, громадсько-правова просвіта, створення проактивності місцевого громадського сектору та його консолідація. Мережа на цьому етапі охоплює ключові міста в Україні, де на сьогодні цікава і динамічна громадсько-політична активність – Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Краматорськ та Маріуполь (Донеччина).