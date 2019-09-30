Команда плавців Тернопільської спортивної школи №1 повернулась із Чемпіонату України з нагородами

Команда плавців Тернопільської спортивної школи №1 повернулась з нагородами з Чемпіонату України та Всеукраїнських змагань з акватлону, які відбулися 27-28 вересня у м. Трускавець.

Змагаючись з командами з багатьох регіонів України, наші дівчата Циклаурі Поліна, Степанюк Валентина та Будзівула Надія, вибороли перемогу та звання чемпіонок України у командному заліку, а неперевершена Поліна Циклаурі – Чемпіонка України у особистому заліку!

Команда юнаків Тернопільської спортивної школи №1 у складі Петрини Северина, Ястремського Сергія та Доскача Максима вибороли бронзові нагороди Чемпіонату у командному заліку.

У особистому заліку Долгушин Ярослав – чемпіон Всеукраїнських змагань у старшій віковій категорії, а Олексій Устим – срібний призер змагань у наймолодшій віковій категорії.

Вітаємо переможців та усю команду з чудовими результатами та новими високими спортивними розрядами.

Підготували команду до змагань тренери Світлана Мазур, Юрій Редьква та Олександра Степанюк.



