У Тернополі планується будівництво багатоквартирного будинку для переселенців

28 липня на засіданні сесії міської ради прийнято рішення «Про затвердження договору про грант № EU03-2022-228 від 26.06.2023 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Тернопільською міською радою».

Відповідне рішення прийнято з метою фінансування проєкту « Будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою м. Тернопіль, вул. Микулинецька» в рамках грантової програми дій від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст України / Housing for internally displaced persons (IDPs) and rehabilitation of liberated cities in Ukraine».

До слова, програма «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україні» фінансується Європейським Союзом за підтримки НЕФКО, що виступає програмним менеджером, яка спрямована на забезпечення житлом українців, змушених залишити свої домівки внаслідок війни, та відновлення об’єктів комунального господарства у звільнених містах України.