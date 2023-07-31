На Тернопільщині розпочала роботу ще одна новостворена добровільна пожежна команда

28 липня у с. Білокриниця Кременецької ТГ Кременецького району урочисто заступила на чергування новостворена добровільна пожежна команда. Вона обслуговуватиме населені пункти Білокриницького старостинського округу, що значно пришвидшить час реагування на пожежі та можливі надзвичайні події. Вогнеборцям, які відтепер стоятимуть на сторожі безпеки у своєму та сусідніх селах, вручили бойове спорядження та ключі від пожежного автомобіля.

«Відкриття добровільної пожежної команди є вагомим кроком до забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Кременецької громади, – відзначив присутній на відкритті заступник начальника Головного управління ДСНС України у Тернопільській області Олександр Гавура. – Ще один боєздатний пожежний підрозділ – це перш за все інвестиції у безпеку району, у десятки врятованих життів та збережене від вогню майно». ДПК в с.Білокирниця Кременецької територіальної громади 6-й підрозділ добровільної пожежної охорони на теренах Кременецького району та 7-й в області.

На сьогоднішній день в області також функціонує 43 місцевих пожежних команди. Для забезпечення ефективної системи реагування на надзвичайні події природного та техногенного характеру на території області необхідно додатково створити 36 пожежно-рятувальних підрозділів добровільної (місцевої) пожежної охорони.