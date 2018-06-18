Помічники «свободівки» з Тернополя зведуть у Вінниці житло для СБУ за 122 мільйони

Управління Служби безпеки України у Вінницькій області 24 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Брайн Компані» будівництво житла у Вінниці за 121,91 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2020 року по вул. Академіка Янгеля, 54 зведуть три житлові будинки на 162 квартири загальною площею 10 148 кв. м: окремий 12-поверховий на 72 квартири, блокований 12-поверховий на 60 квартир і блокований 10-поверховий на 30 квартир.

Також проект передбачає газорегуляторний пункт, вузол обліку газу, дитячий, дорослий, господарчий та сміттєвий майданчики, тимчасову та постійну автомобільні стоянки, тимчасову стоянку для велосипедів. Гарантійний строк становить десять років.

Таким чином, будівництво житла коштує 12 013 грн. за «квадрат». Восени 2017 року Мінрегіонрозвитку встановило опосередковану вартість будівництва житла для Вінниці на рівні 10 383 грн. Це на 16% дешевше від вартості будівництва вінницьких силовиків, яка майже досягає рекомендованого міністерством для Києва рівня у 12 586 грн.

Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Субпідрядник ТОВ «Теко-Маркет» виконає будівельно-монтажних робіт на 91% вартості підряду та незначні обсяги демонтажу і влаштування зовнішніх інженерних мереж. Цю житомирську фірму записано на Віталія Вітвіцького з Хмельницьої області та київське АТ «ЗНВКІФ «Домініон Фінанс» Віталія Мазура з Хмельницького. Її директором є Олександр Марандюк, а підписантом – Володимир Гунько.

Ціна угоди на 6% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 129,10 млн грн.

Засновниками переможця «Брайн Компані» значаться Сергій Джура з Тернопільщини і згаданий фонд «Домініон Фінанс», а директором є Олеся Чайнюк. Джура і Чайнюк – помічники депутатки Тернопільської міськради від ВО «Свобода» Наталії Паньків.

Раніше ні «Брайн Компані», ні «Теко-Маркет» не отримували підрядів. Але переможець брав участь у відмінених торгах вінницької СБУ щодо цього ж будівництва, на яких його відхилили за відсутність реєстраційних даних субпідрядника. Також нещодавно він програв місцевій фірмі підряд львівської СБУ щодо будівництва житла.

Конкурентами були ДП «Вінницьке інженерно-будівельне управління» Міноборони, вінницьке ПП «Паріс Ф» Олександра Фоучека, ТОВ «БМУ-2-ЛТД» Юрія та Давида Диненбергів, Тетяни Бойко, Анатолія Волошанюка, Галини Поштар, Броніслава Пюро, Володимира Рачука і Валентини Яременко.

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