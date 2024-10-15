У Тернополі «Живі книги» розповіли, як вберегти дітей від інтернату та подарувати сімейне тепло

Історії батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків та патронатних вихователів прозвучали у новому форматі в Тернополі. 14 жовтня у місті відбувся захід із циклу «Жива книга», де сторінками свого життя ділилися люди, які стали родиною для дитини.

Зустріч організувала міжнародна благодійна організація «Партнерство «Кожній дитині» у співпраці з Тернопільською обласною військовою адміністрацією. Серед понад 70 гостей були керівники служб у справах дітей, представники бізнесу, благодійних та громадських організацій, а також медійники.

Нині на Тернопільщині сім патронатних вихователів разом із помічниками надають послугу патронату — професійного догляду, виховання та реабілітації дітей, які тимчасово не можуть проживати у своїй сім’ї. Таке влаштування короткострокове — на кілька місяців, поки біологічні батьки долають скруту або дітям знайдуть нову родину: прийомну сім’ю, усиновлювачів чи опікунів.

Незабаром в області з’явиться ще три патронатні сім’ї, які вже завершили навчання і готуються прийняти дітей. А втім, цього все одно недостатньо, адже дітей, які потребують сімейного тепла, набагато більше.

«Сьогодні в об’єктиві уваги суспільства — військові та переселенці. І це важливо. Але діти — це про наше майбутнє. Добре, що міжнародні партнери підтримують навчання патронатних вихователів, бо розуміють, наскільки це важливо. А також допомагають підвищувати компетенції тих служб, що їх супроводжують», — зазначила депутатка Тернопільської обласної ради Ірина Шумада.

«Усі, хто сьогодні зібрався на читання наших “живих книг” є нашими безцінними партнерами. Бо ви тут заради дітей і ми працюємо в інтересах дітей», — додав начальник служби у справах дітей Тернопільської обласної військової адміністрації Ростислав Дрозд.

Серед «живих книг» були ті, хто розповів про свій шлях до патронату. Поговорили про труднощі, до яких потрібно бути готовими під час адаптації дитини та стереотипи, які заважають людям стати патронатними вихователями, прийомними батьками чи опікунами.

Марія Мельничук стала патронатною вихователькою у 2022 році, а у помічниці взяла маму. Відтоді патронатна сім’я надала прихисток сімом підліткам. Один з них живе з ними й досі. Вихователька мандрує з дітьми Тернопільщиною, майструє, обговорює важливі події, ділиться наболілим. З ними непросто, однак Марія знайшла свій шлях до серця підлітка і її книга саме про це.

«Я не типва патронатна вихователька, бо я не заміжня і не маю власних дітей. Але я розвиваюсь і розумію цінність сім’ї для дитини. Мені добре з підлітками. Я беру лише найкраще зі свого дитинства. Тому мені легко робити цю роботу», — поділилась Марія Мельничук.

Наталя та Руслан стали патронатними вихователями у 2021 році у Запоріжжі. Однак їхня історія почалася ще 10 років тому, коли всиновили хлопчика, а пізніше ще двох дітей. Після повномасштабного вторгнення сім’я переїхала до Тернополя. Під патронатом вже побувало семеро дітей, зараз проживає четверо.

«Колись ми самі запропонували Запорізькій службі у справах дітей стати патронатною сім’єю, тоді про патронат ще мало хто знав. А зараз, живучи на Тернопільщині, беремо дітей із Запорізької області. Там зараз дуже неспокійно: часті повітряні тривоги, ракетні атаки та руйнування. Тут ми можемо забезпечити їм захист. Ми досі живемо в орендованій квартирі. Але готові влаштовувати дітей поки зможемо. Діти не повинні жити в інституціях», — каже пані Наталія.

Наступні зустрічі із циклу «Живих книг» відбудуться протягом жовтня ще в 10 областях України: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській / м. Києві, Одеській, Полтавській, Рівненській та Чернівецькій.

Нині в Україні створено 379 патронатних сімей, під тимчасовим прихистком яких перебуває 771 дитина. Від початку року з’явилися 101 нова патронатна сім’я.

Очікується, що завдяки проєкту «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату», який працюватиме півтора року з лютого 2024-го, кількість патронатних сімей в Україні зросте до 500. У проєкті беруть участь 184 громади з усієї країни, зокрема 5 громад Тернопільської області.

Проєкт «Родина для кожної дитини: розвиток сімейного патронату» виконується спільно Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Партнерством «Кожній дитині», Міністерством соціальної політики України, Національною соціальною сервісною службою України, Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей за фінансової підтримки Європейського Союзу та Австрійської Агенції Розвитку (ADA).