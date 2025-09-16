21:24 | 16.09.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Товарообіг Тернопільщини перевищив 1,2 млрд доларів США

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

За вісім місяців 2025 року товарообіг Тернопільської області склав             1 мільярд 207 мільйонів доларів США. Порівняно з минулим роком зафіксовано зростання як імпорту, так і експорту.

Імпортованих товарів надійшло на майже 691 мільйон доларів це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Обсяг експорту становить понад 516 мільйонів доларів, що на 8% перевищує торішній показник.

Область підтримує економічні зв’язки з 85країнами світу. Основним постачальником імпортних товарів у цей період стала Польща(21% від загального обсягу). Далі Китай (20%), Німеччина (12%), Італія (5%) та Вєтнам (4%).

Щодо експорту, перше місце посідає Польща туди спрямовано 38% усіх експортованих товарів. Серед провідних торговельних партнерів також Італія, США, Нідерланди та Болгарія.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *