Товарообіг Тернопільщини перевищив 1,2 млрд доларів США

За вісім місяців 2025 року товарообіг Тернопільської області склав 1 мільярд 207 мільйонів доларів США. Порівняно з минулим роком зафіксовано зростання як імпорту, так і експорту.

Імпортованих товарів надійшло на майже 691 мільйон доларів – це на 22% більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Обсяг експорту становить понад 516 мільйонів доларів, що на 8% перевищує торішній показник.

Область підтримує економічні зв’язки з 85країнами світу. Основним постачальником імпортних товарів у цей період стала Польща(21% від загального обсягу). Далі – Китай (20%), Німеччина (12%), Італія (5%) та В’єтнам (4%).

Щодо експорту, перше місце посідає Польща – туди спрямовано 38% усіх експортованих товарів. Серед провідних торговельних партнерів також Італія, США, Нідерланди та Болгарія.