Роман МУРАН, 42-річний захисник України, народився 16 лютого 1981 року в селі Дарахів на Тернопільщині. Роман пройшов армійську службу, навчався на поліцейського, служив у “Беркуті”, а згодом займався підприємництвом.



З початком повномасштабного вторгнення Роман спочатку волонтерив, а 25 січня 2023 року вступив до лав Збройних Сил України як механік-водій розвідувального відділення.



“Його головна ціль по життю – своєю добротою, своїм великим серцем огорнути всіх,” – згадують односельці.



Роман ніколи не проходив повз тих, хто потребував допомоги. 17 червня 2023 року Роман загинув від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання. “Він боровся до кінця,” – розповідають побратими.



За свій подвиг Роман МУРАН посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. Роман залишив маму Ганну, сина та сестру. Його поховали 20 червня 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

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