На Тернопільщині Юліан Навольський вирощує понад 60 сортів сонячних ягід, грона яких сягають до 2,5 кг

Відомий на Заліщанщині природолюб Юліан Навольський вирощує понад 60 сортів сонячних ягід, грона яких сягають до 2,5 кілограмів.

Добродушний і привітний Юліан Маркович із села Добрівляни Заліщицького району – один із тих, кого без перебільшення можна назвати справжнім господарем. Він любить землю, працює на ній, не покладаючи рук, і отримує за це хорошу віддяку у вигляді високих урожаїв. Його часто запитують, як вдається досягати таких результатів. А він щиро відповідає: усе просто – таємниця у невтомній праці та правильному догляді вирощуваних культур.

Більше десяти років тому невтомний природолюб вирішив зайнятися виноградарством, бо клімат на Наддністрянщині доволі сприятливий для вирощування цієї культури.

– Тим паче, – розповідає пан Юліан, – раніше у нашому районі були чималі колгоспні сади, в яких добре врожаїлись яблуні, груші, теплолюбні персики, абрикоси та виноград. У довоєнний період на цих теренах також були плодовиті сади. Тож було б гріхом не використовувати такий благодатний клімат і родючі землі, – каже мій співрозмовник і мріє про відродження квітучих садів та виноградників.

У Добрівлянах люди здебільшого вирощують помідори, але є й такі ґазди, які займаються виноградарством. Юліан Навольський створив власне невелике фермерське господарство. Він обробляє 15 гектарів землі, на якій переважно вирощує зернові культури. У менших кількостях садить помідори і огірки. Колись засівав і цукрові буряки. А біля свого обійстя садить ранню картоплю та облаштував чималі теплиці для вирощування винограду. Розпочалося все із кількох кущиків, а зараз у його теплицях налічується більше шістдесяти видів винограду – різних за кольором і смаком, але однаково привабливим та корисним. Грона цих сонцесяйних ягід надзвичайно красиві та великі. Їх вага сягає 2,5 кілограмів. Аби отримати такий результат, Юліан Навольський перечитав чимало літератури, дещо вивчив на власному досвіді. Все виконує правильно, своєчасно і ретельно.

Така робота приносить Юліану Марковичу невимовне задоволення. Ще б пак, у його теплицях панує неймовірна краса та суміш ароматів різних сортів винограду. Це і «Аркадія», якої тут найбільше і котра дає найвищий урожай, і «Віктор», і «Благовіст», і рожевий «Киш-миш» зі смаком мускату, і ще багато інших благородних сортів. Тому й покупців у нього не бракує.

Окрім того, виноградар вирощує саджанці цієї культури. У міжряддях винограду Юліан Маркович плекає ранню полуницю, квасолю, часник, цибулю, огірки. Тож працювати доводиться чимало – з ранньої весни до пізньої осені. У теплицях господар облаштував крапельний полив та обігрів дровами. Адже інколи навесні у них доводиться опалювати. Поруч з виноградним царством Юліан Навольський розвів розкішний сад, в якому ростуть яблуні, груші, сливи, безколючкова ожина, йошта, малина, а поміж ними милують око понад тридцять вуликів, за якими Юліан Маркович теж доглядає сам.

Відчутну допомогу фермер отримує і від кооперативу «Ратай», членом якого є уже чимало літ. Тут значно дешевше обходиться йому техніка, яка обробляє землі. Допомагає кооператив і з реалізацією вирощеної продукції.

До речі, разом з головою кооперативу Ігорем Марусяком Юліан Навольський готовий допомогти і тим ентузіастам, які хочуть вирощувати виноград. Вони радо все покажуть, розкажуть і навіть забезпечать саджанцями за доступними цінами. Головне: хотіти працювати, в унісон кажуть обоє. Адже земля любить працьовитих і щиро віддячує їм дорідним урожаєм.

Любов ТИМЧУК для Газета “Сільський господар плюс”