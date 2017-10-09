«Пусть будет кровь! Мне все равно!», — генеральний директор «Мрії» Саймон Чернявський про ситуацію у Козовій

Донецький запроданець, який кілька років керує Агрохолдингом «Мрія» Саймон Чернявський, ніяк не хоче зважати на складну ситуацію, яка розвинулася в Козовій на колишньому АТП. Територія АТП на законних підставах належить товариству «Рокмар». Про це вже не одноразово писали журналісти.

Проте, на ній знаходяться кілька будівель, якими користується «Мрія». Саме в одній із таких хатин забарикадувалися харківські «легіонери», які вже більше півроку тероризують Тернопільщину – роз’їжджають по полям за технікою «Мрії» і погрожують зброєю селянам.

Весною після сутичок у Шумську з місцевими фермерами ці ж харківчани повернулися у Тернопіль в готель «Глобус», де орендували кімнати. У ресторані цього коплексу під час п’яного застілля «легіонери» жорстоко побили ветерана АТО Олександра Починка.

Тоді усі атовці зорганізувалися і за допомогою поліції вивезли харківських прибульців за межі області, аби не повторювалися подібні озброєнні конфлікти. Проте цей випадок тітушок нічого не навчив. І ось не пройшло і півроку як вони знову повернулися в Тернопільську область і знову чинять беззаконня. На яке, до речі, закриває очі керівництво обласної поліції.

Аби допомогти виїхати «легіонерам» з Тернопільщини цього разу до Козови знову приїхали атовці. Після кількагодинних перемовин з юристами «Мрії» бійцям АТО все-таки вдалося поспілкуватися з самим генеральним директором агрохолдингу Саймоном Чернявським. Особисто з ним спілкувалася голова Спілки бійців АТО Тернопільщини Алла Борисенко (Чонгар).

Бійці пояснили ситуацію, якщо харківська так звана охорона не розбарикадується і не покине приміщення, то атовці діятимуть більш радикально. Саймон Чернявський умови бійців не прийняв. «У нас есть все законные основания находиться в этих строениях. Мне все равно. Пусть будет кровь! За это будет отвечать и разбираться полиция!», — так заявив бійцям АТО Тернопільщини іноземець.

Звичайно, Саймону Чернявському, який народився в Англій, а жив на Брайтон-Біч (США) далеко по одному місцю, що в Україні йде війна на Сході, де проливається кров справжніх патріотів. Він неоднозначно підтвердив, що не проти, щоб кров українців лилася ще й на Тернопільщині. В той час коли твориться таке беззаконня на теренах області на це очі закриває і СБУ, і керівництво краю. Та чи надовго вони залишатимуться сліпі? Невже дійсно необхідно, щоб пролилася кров патріотів для того, щоб справедливість знайшла своє місце?

Народна правда