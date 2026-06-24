Вода дорожчає, але вибору немає? Що відбувається у Тернопільводоканалі

У Тернополі триває обговорення нових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. За словами директора КП «Тернопільводоканал» Володимира Кузьми, підприємство опинилося у складній фінансовій ситуації через багаторічне стримування тарифів, що призвело до накопичення значних боргів та ризиків для стабільної роботи водоканалу.

Коли можуть запровадити новий тариф

Наразі триває процедура погодження нового тарифу. Очікується, що відповідне рішення найближчим часом ухвалить виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

За словами Володимира Кузьми, якщо рішення буде прийняте, новий тариф може почати діяти вже з липня. Водночас реальні надходження за новими розцінками підприємство відчує лише наприкінці літа, адже оплата за послуги надходить із певним часовим лагом.

Чому тариф доводиться переглядати

Протягом тривалого часу тариф для населення не переглядався на рівні, який би відповідав реальній собівартості послуг. У результаті виникла суттєва різниця між фактичними витратами підприємства та коштами, які сплачували споживачі.

Після проведення розрахунків відповідно до нового порядку формування тарифів економічно обґрунтований тариф становив 98,50 грн за кубометр. Після перевірок, консультацій та пошуку шляхів оптимізації витрат спільно з міською радою вдалося зменшити його до 87,30 грн.

Як наголошує директор водоканалу, навіть цей тариф не дозволить повністю погасити старі борги чи реалізовувати масштабні інвестиційні проєкти. Однак він дасть можливість оплачувати поточні витрати, проводити ремонти та підтримувати стабільну роботу систем водопостачання і водовідведення.

Борг перед державою перевищив 340 мільйонів гривень

Найбільшою проблемою підприємства залишається заборгованість перед Міністерством фінансів України.

Вона сформувалася через кредити, які залучалися для модернізації водопровідно-каналізаційного господарства. За останнє десятиліття в Тернополі було реалізовано низку важливих проєктів:

збудовано станцію знезалізнення води;

модернізовано дві найбільші каналізаційні насосні станції;

замінено великі ділянки водопровідних і каналізаційних мереж;

оновлено частину спеціалізованого транспорту;

реалізовано інші інфраструктурні проєкти.

Станом на сьогодні борг перед Міністерством фінансів становить уже близько 340 млн грн. Частина заборгованості — понад 260 млн грн — вже перебуває у судовому провадженні.

У водоканалі побоюються, що в разі арешту рахунків підприємство не зможе оплачувати електроенергію, виплачувати зарплату працівникам та виконувати свої функції.

Чому в інших містах тарифи відрізняються

За словами Володимира Кузьми, порівнювати тарифи різних міст напряму не зовсім коректно.

На вартість послуг впливають:

джерела водопостачання;

рельєф місцевості;

кількість насосних станцій;

довжина мереж;

рівень модернізації систем;

чисельність населення.

Тернопіль використовує підземні води, які потребують додаткових витрат на підйом із водоносних горизонтів. Також значних витрат потребує робота восьми каналізаційних насосних станцій, які перекачують стоки на значні висоти.

Для порівняння, в окремих містах Тернопільської області тарифи вже становлять від 72 до майже 97 гривень за кубометр.

До чого може призвести відсутність перегляду тарифу

Одним із можливих сценаріїв у разі подальшого погіршення фінансової ситуації може стати подача води за графіком.

Втім, у водоканалі наголошують, що це небажаний варіант, адже він може призвести до:

погіршення якості води;

збільшення аварійності мереж;

виникнення перебоїв із водопостачанням;

додаткових витрат на ремонти.

Найгіршим сценарієм керівництво підприємства називає арешт рахунків і фактичну зупинку роботи водоканалу через неможливість оплачувати електроенергію та інші обов’язкові платежі.

Проблема не лише в грошах

У водоканалі наголошують, що підприємство відчуває не лише фінансовий дефіцит, а й нестачу кадрів.

Через невисокий рівень зарплат та складні умови роботи бракує кваліфікованих спеціалістів. Це також впливає на обсяги ремонтів і модернізації мереж.

Яку підтримку можуть отримати мешканці

Для сімей, у яких витрати на житлово-комунальні послуги перевищують встановлений рівень доходів, продовжує діяти система державних субсидій.

Крім того, розглядаються додаткові механізми підтримки соціально вразливих категорій населення на місцевому рівні.

Навіщо Тернопільводоканал промиває мережі

Останнім часом мешканці міста могли помітити роботи з промивання водопровідних мереж.

Як пояснюють у водоканалі, це планові регламентні роботи, необхідні для покращення якості води. Підземні води містять залізо, яке з часом осідає на внутрішніх стінках труб.

Після запуску станції знезалізнення ситуація суттєво покращилася. Кількість скарг на якість води зменшилася, а під час промивань фахівці вже фіксують значно менше відкладень у мережах.

При цьому більшість робіт зараз виконують без повного відключення водопостачання, локально знижуючи тиск лише на окремих ділянках мережі.

У водоканалі наголошують: головне завдання сьогодні — зберегти стабільну роботу систем водопостачання та водовідведення в умовах війни та фінансових викликів, не допустивши погіршення якості послуг для мешканців Тернополя.